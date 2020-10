Rubrique sponsorisée La Région solidaire ensemble contre le cancer du sein

La course Odyssea réunit chaque année des milliers de Réunionnais et provoque une vague rose en soutien à la lutte contre le cancer du sein. Compte tenu du contexte sanitaire, la course Odyssea se transforme, pour cette édition 2020, en challenge connecté. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 29 Octobre 2020 à 15:12 | Lu 678 fois

Les Réunionnais sont invités cette année, dans le contexte sanitaire exceptionnel à s'inscrire pour une course virtuelle. Les inscriptions représenteront un engagement solidaire en toute sécurité. Les inscrits pourront marcher, courir en famille, entre amis sur le lieu et la distance souhaités.

Chaque inscription constituera un don reversé au profit des malades de La Réunion et des associations qui les soutiennent.

À l’initiative de l’association Run Odyssea, la Région Réunion partenaire historique de l'événement marque à nouveau son soutien à la cause en participant à l’opération à travers une subvention. Par ailleurs, Une Team Région Réunion représente la collectivité en participant à l’évènement.

" Soutenir l'association Run Odysséa et la lutte contre le cancer du sein, au travers de mon travail et en courant chaque année aux cotés de nombreux réunionnais mais aussi de ma famille qui a été touchée par cette terrible maladie, me donne du courage et des ailes pour donner le meilleur de moi même et pour soutenir les personnes malades et leurs familles face à une situation que j'ai déjà pu vivre ".





INSCRIPTION ( Jusqu’au 8 novembre ) :

www.odyssea.info "J'ai toujours voulu participer à la course Odyssea en faveur d'une cause à laquelle nous sommes toutes attachées mais n'en ai jamais eu l'occasion. Cette année, ce challenge connecté est une très bonne initiative pour offrir au plus grand nombre de personnes l'occasion d'y prendre part dans un esprit de convivialité réinventé pour garantir la sécurité de toutes !"





