Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION La Région s’engage pour les entreprises réunionnaises C’est une démarche inédite. C’est aussi une réponse pratique et pragmatique aux interrogations et aux besoins des chefs d’entreprises. La Région Réunion a lancé, ce mercredi 5 juillet au Moca lors d’une conférence de presse, une vaste campagne d’information vers les entreprises réunionnaises pour les sensibiliser aux possibilités offertes par les dispositifs d’aides régionaux et européens.

Un objectif : qu’aucune entreprise réunionnaise ne passe à côté des aides auxquelles elles peuvent prétendre. Cette ambition se traduit notamment de manière très concrète par l’édition d’un guide pratique des aides, régionales et européennes destinées aux entreprises.



La Présidente de Région, Huguette Bello, était accompagnée de Patrick Lebreton, premier vice-Président, Céline Sitouze, 8e vice-Présidente et Pascal Plante, conseiller régional ; mais aussi des 132 agents de la collectivité en charge d’instruire les demandes d’aides.



“Toute entreprise éligible à La Réunion dans les secteurs prioritaires retenus par la Région, doit être en capacité d’accéder à l’information pour bénéficier de des dispositifs d’aides régionaux et européens, à des étapes clés de son développement. Nous répondons ainsi à une demande forte des acteurs économiques qui aspirent à une plus grande visibilité sur les possibilités offertes par les aides économiques régionales et européennes“, a notamment insisté la Présidente Huguette Bello, “la Région est résolument engagée auprès des entreprises réunionnaises à travers les moyens qu’elle déploie et les aides directes qu’elle met en œuvre. L’Europe est un soutien essentiel dans la mise en œuvre de notre stratégie de développement.“



“Nous entrons aujourd’hui dans la deuxième phase de notre plan de développement économique, celle du déploiement de nos dispositifs de soutien aux acteurs économiques. C’est un moment attendu, nous le savons, par les entreprises. C’est la raison pour laquelle, nous avons voulu vous présenter les différents outils que nous allons mettre à disposition des chefs d’entreprise ainsi que la philosophie qui est la nôtre dans le cadre de cette démarche“, a pour sa part rappelé le premier Vice-Président, Patrick Lebreton, “nous visons la mise en place d’une véritable plateforme de diffusion et d’échange d’informations à destination des acteurs économiques pour mieux accompagner les porteurs de projet au sein du réseau économique réunionnais. Ce sont des éléments indispensables de soutien aux entreprises.“



Le lancement de ce guide pratique destiné aux entreprises et d’un site internet dédié ; lanouvelleéconomie.re ; marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie régionale de développement économique, d’innovation et d’internationalisation : “La Nouvelle Économie“.



Les orientations de la Région Réunion sont réparties en six priorités qui composent e nouveau programme de développement économique adopté fin 2022 :



- Soutenir le dynamisme de nos entreprises

- Développer une économie plus coopérative, inclusive et équitable

- Favoriser l’innovation et la recherche pour une économie plus compétitive

- Structurer les filières prometteuses

- Favoriser une croissance équilibrée au service des territoires

- L’insertion internationale, le nouvel horizon de l’économie





