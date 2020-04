Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE La Région "plus que jamais aux côtés des associations" Communiqué de la Région :

Titang Récup, Adrie, Agame, Rencontres Alternatives, STS, Le Comptoir du Vrac, Solyval, AC2V, EcoPal, Bourbon Plastique… des associations et des entreprises plus que jamais soutenues par la collectivité régionale dans ce contexte de crise Covid-19.



Le président de la Région, Didier Robert, tient à réaffirmer un soutien à ces structures et salue leur réactivité. Elles sont, en effet, un certain nombre à apporter une contribution précieuse avec, par exemple, la fabrication de masques grand public afin de répondre aux besoins.



La Région a engagé depuis plusieurs années son programme de soutien aux acteurs de l’économie circulaire qui font du recyclage, du réemploi, ou de l’éco conception leur leitmotiv. La structuration de ces filières que la collectivité a entamé en concertation avec les acteurs, prend tout son sens dans le contexte de crise qui touche les Réunionnais.



L'Objectif « Zéro Déchet » pour une « Réunion EcoPositive » inscrit au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) en faveur de l’économie circulaire, est une réalité qui doit mobiliser collectivement tous les Réunionnais. Réduire à la source la production de déchets, en intervenant à trois niveaux : produire sobrement (éco conception), optimiser et allonger l’usage (économie du partage, réemploi), préserver la matière (compostage, recyclage) sont des défis incontournables. Des enjeux qui sont par ailleurs clairement notifiés par la Commission Européenne.



Parmi les autres actions menées par la Région Réunion : la seconde session de l’appel à projets économie circulaire menée par l’ADEME pour accompagner les différents acteurs associatifs et développer des programmes cohérents. Parmi les projets et études de cette session 2020:

- la mise en oeuvre d’un service de couches lavables,

- la création d’une ligne de meubles péi à partir de matériaux recyclés,

- un centre de reconditionnement de chauffe-eau solaire,

- un système de consigne de verre,

- un atelier de réparation collaboratif et solidaire,

- la production de barquettes alimentaires compostables ou méthanisables...



Le Président Didier Robert rappelle aussi l’importance des actions de sensibilisation pour le développement de l’économie circulaire auprès des jeunes à travers le concours régional « L’économie circulaire à La Réunion : tous solidaires ! » mené en partenariat avec l’Académie de La Réunion et ouvert à tous les élèves scolarisés dans un lycée public de La Réunion.

La Réunion Positive

