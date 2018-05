<<< RETOUR La Réunion Positive

La Région participe au Joli Mois de l’Europe

La Région Réunion, autorité de gestion des fonds européens participe au « Joli Mois de l’Europe » initié par la Commission européenne. Autour de la journée de l'Europe du 9 mai, date anniversaire de la déclaration Schuman, du 1er au 31 mai, la collectivité régionale met un focus particulier sur l’action de l’Europe à travers différentes manifestations :



Mieux connaitre les grands chantiers européens :

Des visites de "La NRL" pour les élèves des classes européens des lycées Réunionnais sont organisées entre le 30 avril et le 5 Mai. Prés de 300 lycéens pourront participer à la NRL tour



Mieux connaitre les aides et dispositifs de l’Europe

Le Magazine La Réunion consacre un spécial Europe intitulé « Avec Nous, l’Europe se construit », un dossier y est consacré en reprenant la stratégie européenne à La Réunion, les financements que l'Europe alloue à La Réunion ainsi que les différentes réalisations qui ont marqué le paysage réunionnais.

➢ Une Europe qui donne les moyens d’agir

➢ La Région et les fonds européens à La Réunion

➢ 30 ans de programmes européens à La Réunion en images



Mieux connaitre l'Europe

==> Vidéo d'information sur l'Europe

==> Distribution du journal spécial Europe le 3 Mai

==> Micro-trottoir sur l'Europe à La Réunion



L'objectif est de montrer l'importance et la place de l'Europe dans le quotidien des citoyens Européens et notamment dans celui des Européens de l'Océan Indien, les Réunionnais.



En tant qu'autorité de gestion du Fonds Européens FEDER depuis 2014, la Région Réunion mesure l'implication de l'action Européenne dans le développement économique de l'île, notamment avec une enveloppe de 1,130 milliard d’euros pour le développement de La Réunion. Actuellement, plus de 414 millions déjà programmés dans l’économie réunionnaise et plus de 600 porteurs de projets ont soutenus sur le FEDER 2014-2020



Dans cette perspective, La Région Réunion relayera au courant du mois de mai, les consultations citoyennes sur L’Europe pour que chaque Réunionnais puissent contribuer à une Europe adaptée à nos spécificités et surtout que les habitants d’une Région Ultrapériphérique, plus précisément des Européens de l’Océan Indien puissent faire entendre leur vision de l’Europe, pour l’améliorer.

