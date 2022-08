Rubrique sponsorisée La Région met en place la gratuité des manuels scolaires au lycée à partir de cette rentrée

La nouvelle majorité régionale a choisi de croire en notre école. Une école du savoir, de l’élévation de chacun et de la solidarité. Une école qui se donne évidemment l’ambition de l’excellence, mais qui se donne surtout l’ambition de l’excellence pour tous. Par La Région Réunion - Publié le Mardi 16 Août 2022 à 17:39

La Région Réunion fait partie, aux côtés notamment de l’Académie, des acteurs de la politique éducative sur notre territoire en ayant compétence sur la gestion des lycées et de la vie lycéenne. La Présidente de la Région, Huguette Bello, a souhaité faire de l’ambition éducative l’axe principal de cette mandature. Dès son arrivée à la tête de la Région Réunion, la nouvelle majorité a lancé un certain nombre de chantiers et réflexions, afin de transformer en actions concrètes cette ambition. Parmi ces ambitions, accompagner la réussite éducative de tous les Réunionnais et favoriser l’égalité des chances figurent au cœur des priorités.



Alors que sur notre île un enfant sur deux est rattaché à des familles qui vivent en-deçà du seuil de pauvreté, dont 120 000 sont considérés en grande précarité, l’objectif est de réduire les contraintes financières qui s’érigent entre un élève et le savoir. C’est à ce titre que la Région a mis en place un plan d’action pour la gratuité des livres scolaires dans tous les lycées, dès cette rentrée, en partenariat avec les lycées et les associations des parents d’élèves.





Une aide forfaitaire annuelle de 120 € destinée à participer à la mise à disposition des élèves d’une collection de manuels scolaires par les associations de parents d’élèves agréées par la collectivité est mise en place. Cette aide permettra à tous les lycéens de la seconde à la terminale, des filières générales, technologiques ou professionnelles, scolarisés dans un lycée public ou privé de La Réunion, dans les Maisons Familiales et Rurales de La Réunion, à l’École d’Apprentissage Maritime, ainsi qu’aux élèves résidant à La Réunion et poursuivant une formation dispensée par le CNED, d’obtenir gratuitement leurs manuels scolaires. Ce sont donc tous les lycéens Réunionnais qui bénéficient aujourd’hui de la gratuité des manuels scolaires.



Pour ne pas impacter la trésorerie des familles, le dispositif prévoit que l’aide dont les parents d’élèves sont les bénéficiaires, est versée à l’association de parents d’élèves qui réalise la mise à disposition des manuels scolaires. Ainsi, les parents n’ont pas à avancer de somme d’argent pour la location des manuels scolaires.



C’est un gain de pouvoir d’achat d’en moyenne 120 euros par rentrée et par enfant pour les familles ayant un ou plusieurs enfants lycéens. Pour une famille, par exemple, avec deux enfants inscrits au lycée, ce sont donc 240 euros par rentrée d’économie réalisée. Sur la base des effectifs de la rentrée scolaire 2021-2022, une enveloppe de 3,5 millions d’euros est prévue par le budget de la Région pour la mise en œuvre de cette opération.