Rubrique sponsorisée La Région, le CEDTM, Kélonia et les Emplois Verts réhabilitent des sites de ponte de tortues marines

Dominique Fournel, conseiller régional délégué aux grands chantiers et à la Nouvelle Route du Littoral s’est rendu ce 7 octobre sur un des sites réhabilités pour la ponte des tortues marines à Saint-Leu, en présence de la conseillère Municipale de Saint-Leu déléguée à l’environnement, Nicolette Zitte, du chargé de projet au Centre d’Études et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM), Léo PAIRIN et du Directeur de Kelonia, Stéphane Ciccione. Par La Région Réunion - Publié le Jeudi 8 Octobre 2020 à 10:34 | Lu 559 fois

NRL / MESURES VERTES ET BLEUES

Pour préserver, valoriser, compenser



La réhabilitation de cette plage intervient dans le cadre des mesures vertes et bleues réfléchies et mises en œuvre avec les associations écologiques locales et les experts. Des mesures qui accompagnent le chantier de la NRL pour préserver, valoriser, compenser. En effet, la Région a engagé près de 150 mesures environnementales autour de la NRL. Parmi ces mesures, un programme de réhabilitation de quatre sites, initié en 2016 afin de créer des conditions favorables à la ponte des tortues marines sur l’île.



Ainsi, la plage de Saint-Leu a fait l’objet de travaux suivi par le Centre d’études et de découverte des tortues marines et le centre Kélonia. Des actions de réintroduction de plantes endémiques attractives pour les tortues, de pose de dispositif d’arrosage et de lutte manuelle et mécanique contre les espèces exotiques envahissantes ont été menés dès 2017.



"Je tiens à saluer cette opération exemplaire menée par la Région, le CEDTM, Kelonia et l’association emplois verts Piton St Leu lev la tête. 4 000 plants ont été plantés sur ce site. Un travail remarquable a été réalisé et permettra d’accueillir de nouvelles tortues sur notre île et ce dans les meilleures conditions", a souligné Dominique Fournel, conseiller régional délégué aux grands chantiers réunionnais.



Ce site, réhabilité aujourd’hui, a été confié aux Emplois Verts à travers un partenariat entre le CEDTM et l’association Emplois Verts « Association Piton Saint Leu lève la Tête (PSLLLT) » afin d’assurer l’entretien de l’espace et la mise en valeur du littoral Réunionnais.



Le travail partenarial mené permet aujourd’hui de restaurer un environnement favorable à l’ensemble de l’écosystème côtier réunionnais : oiseaux marins, récif corallien…



L’association Emplois Verts PSLLLT, composée de 8 contrats PEC et 1 encadrant, entretient actuellement deux des quatre sites de ponte identifiés dans le programme : la plage du Cimetière de Saint-Leu et la plage de Cap Champagne à Saint-Paul et intervient également sur d’autres sites plutôt touristiques comme l’aire de pique nique du Tévelave, des sentiers de Saint-Leu ou encore le site d’escalade de la ravine des Colimaçons.



Le programme de réhabilitation des plages de ponte des tortues marines à La Réunion



Le programme de réhabilitation couvre quatre sites pour la mise en oeuvre de la mesure, couvrant une surface de cinq hectares de plage :

- Plage de Cap Champagne, Boucan Canot (Commune de Saint-Paul), retenue comme site pilote pour la mesure ;

- Plage de Souris blanche – Souris chaude, Pointe de Trois-Bassins (Commune de Trois-Bassins) ;

- Plage du Cimetière à Saint-Leu (Commune de Saint-Leu) ;

- Plage de la Ravine Mulla (Commune d’Etang Salé).



De multiples acteurs ont pu et peuvent être partie prenante des actions menées afin de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux environnementaux. Ainsi, le grand public et les scolaires ont pu participer à des ateliers de présentation et de plantation d’espèces.



La mesure « Réhabilitation des sites de ponte » en chiffres :

> 7500 plants plantés

> 222 ateliers participatifs

> 8075 personnes sensibilisées



Afin de pérenniser les actions initiées par la Région, le CEDTM poursuit aujourd’hui deux nouveaux projets « AMEN’TORTUE » et « VELOUTIER » sur 2020-2022 qui consisteront à suivre l’évolution des sites, poursuivre les réhabilitations, améliorer les connaissances et communiquer pour continuer à sensibiliser le plus grand nombre.