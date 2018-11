A la Une . La Région flèche 640 millions d'euros à l'investissement en 2019

À la veille de la séance plénière de la Région, Didier Robert, entouré de ses vice-président(e)s, a présenté ce vendredi les orientations budgétaires de la collectivité pour l'année 2019, placée sous le signe de "La Réunion des excellences". Un budget qui devra composer, comme les années précédentes, avec des contraintes budgétaires. Ce qui n'empêchera pas la Pyramide inversée de consacrer près de 640 millions d'euros d'investissements l'an prochain.



Cette "Réunion des excellences" souhaitée par Didier Robert est orientée autour de quatre axes. Le premier, "La Réunion des entreprises", consiste pour le président de Région "à bien considérer que l'entreprise est au coeur de l'action". "Notre rôle à en tant qu'élus, est d'être des facilitateurs pour les entreprises", clame-t-il.



Cela passe notamment par un meilleur accompagnement de ces dernières, mais aussi par l'ingénierie financière, un nouveau moyen choisi par la collectivité régionale pour éviter aux porteurs de projets de ne compter que sur les subventions directes. "Nous devons convaincre le gouvernement de rendre sa politique cohérente" vis-à-vis des entreprises réunionnaises, reprend Didier Robert. Pour leur redonner de la compétitivité, il plaide une nouvelle fois pour une fiscalité à 15%. Si des "efforts ont été faits" par le gouvernement sur les charges patronales concernant les petits salaires, le patron de la Pyramide inversée appelle l'exécutif à revoir sa copie.



S'exprimant sur "La Réunion des investissements", Didier Robert a rappelé que la Région a investi depuis 2010 près de 7 milliards d'euros dans l'économie locale. L'an prochain, sur le milliard d'euros du budget de la Région, près de 640 millions d'euros seront consacrés à l'investissement. Sur la NRL, l'année 2019 verra la mise en oeuvre des deux derniers kilomètres entre la Grande Chaloupe et La Possession. "Nous avons également un engagement très fort concernant la Route de Cilaos, avec plusieurs dizaines de millions d'euros engagés, sans oublier les aménagements du pont de la Rivière des Galets et celui de la Rivière Saint-Denis".



Sur le Run Rail, dont le pôle multimodal a été inauguré en septembre dernier, la Région compte finaliser les études l'année prochaine.



Autre programme, 2019 devrait voir la collectivité investir entre 35 et 40 millions d'euros dans son Plan régional d'aide aux communes. Un montant qui servira notamment à poursuivre les équipements de proximité avec les communes mais aussi améliorer le parc privé et le parc locatif social.



Avec "La Réunion des solidarités", Didier Robert a indiqué que près d'une centaine de millions d'euros seront consacrés à la formation professionnelle. Côté continuité territoriale, la Région Réunion est toujours en négociations avec l'Europe "et surtout le gouvernement" pour que ce dernier "prenne ses responsabilités". "Les efforts seront aussi marqués vers les quartiers défavorisés, notamment autour de l'ANRU", précise-t-il.



Dernier axe présenté par le président de Région, "La Réunion des responsabilités". "Nous sommes arrivés à un carrefour avec des décisions sensibles et difficiles à prendre", prévient Didier Robert, notamment autour des thématiques liées aux énergies nouvelles, de la biodiversité ou encore du traitement des déchets. Sur ce point, Didier Robert a réaffirmé l'engagement de la Région pour une politique de zéro déchets: "cette ligne-là a notre préférence.

Il y a des acteurs du territoire dans le sud qui ont fait un autre choix. Après 15 ans, peu de choses ont réellement évolué. Il est plus que jamais urgent d'agir et de réfléchir ensemble". Une rencontre entre le président de Région, ainsi que les présidents d'ILEVA (Michel Fontaine) et du SYDNE (Gérald Maillot), se tiendra prochainement, "pour trouver la meilleure solution", conclut-il.

SI Lu 937 fois





Dans la même rubrique : < > Révolution numérique et bien-être au travail: Quels impacts au sein des entreprises ? Frédéric Brette, un nouveau patron pour le Crédit agricole