La Région félicite la section de La Réunion des Alumni de Sciences Po Paris

Ce lundi 17 juillet 2023, la section de La Réunion des Alumni de Sciences Po Paris a organisé en partenariat avec la Région Réunion la cérémonie des lauréats au concours de Sciences Po Paris. Ils sont 7 jeunes réunionnais à intégrer la prestigieuse école parisienne à la rentrée prochaine. C’est un contingent sensiblement moins élevé que l’année dernière mais qui reste stable.



Ces jeunes des lycées conventionnés Sciences Po Paris à La Réunion ont pu bénéficier d’une préparation spécifique au sein de leur établissement et ils ont ainsi passé brillamment les différentes épreuves d’admission.



La section locale des Alumni de Sciences Po Paris, présidée par Guillaume Govindin Ramassamy, regroupe les diplômés de Sciences Po Paris, c’est-à-dire les Alumni ou plus communément appelés les anciens. Elle tient chaque année à valoriser les lycéens qui réussissent et font la fierté de leurs parents, de leurs professeurs et de La Réunion.



Cet évènement a réuni les parents d’élèves, les équipes pédagogiques, les chefs d’établissements et les anciens de Sciences Po à La Réunion. La Présidente de Région, Huguette Bello, n’a pas manqué de rappeler l’attachement de la collectivité régionale à l’éducation qui est la mère des priorité pour la mandature régionale.



Les élèves admis sont les suivants :

- TRÉPORT Angélique, Lycée Georges Brassens ;

- BARET Alexia, Lycée de Trois-Bassin ;

- NATIVEL Marine, Lycée de Trois-Bassin ;

- PATOUMA-MOIDINECOUTY Arnaud, Lycée de Trois-Bassin ;

- PLACE Gabin, Lycée Pierre Poivre ;

- ATCHAMA Yaelle, Lycée Sarda Garriga ;

- LOPEZ Ymane, Lycée Sarda Garriga.



Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion : "Les 7 lauréats marchent dans les pas des grands noms de La Réunion et portent haut les couleurs de notre île. Ils seront nos ambassadeurs dans cette prestigieuse école. Ils vont ainsi servir La Réunion, et servir le monde. C’est avant tout une véritable fierté, non seulement pour la Région, mais aussi pour La Réunion. Voir ses enfants réussir est la plus belle des choses. Depuis la création de ce programme, plus de 40 lycéens ont pu bénéficier du soutien et de l’accompagnement de la Région Réunion. "



Guillaume Govindin Ramassamy, Président de la section locale de Sciences Po Paris : "Il est crucial de valoriser les jeunes étudiants qui sont issus des quartiers d’éducation prioritaire. L’actualité récente rappelle l’importance de la mobilisation des politiques publiques dans les quartiers, au plus près des habitants. Il faut donner des perspectives, illustrer le champ des possibles pour que nos jeunes ne soient pas victimes d’auto-censure. La réussite au concours c’est l’antithèse du déterminisme social et je continuerai à promouvoir ce message avec détermination. Sciences Po Paris incarne la disruptivité, le débat, l’enseignement des sciences, l’esprit critique et peut être même l’impertinence. C’est une maison qui place la réflexion, le débat, l’esprit de synthèse au cœur de ses apprentissages. Ce sont des savoirs importants dans le monde actuel où on ne hiérarchise plus l’information, où l’intelligence artificielle émerge et les fakes news deviennent parfois la norme. La méthode de travail que promeut l’école vous sera utile tout au long de votre parcours professionnel".