Communiqué La Région expose "La Rényon Renversante"

La 39ème édition des Journées européennes du Patrimoine se tiendra les samedi 17 et dimanche 18 septembre prochains, autour de la thématique du patrimoine durable dans un contexte de changement climatique. C’est notamment en poursuivant les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 de l’ONU que les monuments historiques impressionnent par leur résilience énergétique. Par NP - Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 à 18:48

Mon péi

ou lé dann mon ker’terla

ou lé dann mon rev jiska

Davy Sicard





Pour la Région, La Réunion de demain doit être pensée et doit se construire dès aujourd’hui. En effet, l’enjeu est de pouvoir faire évoluer le territoire, planifier son aménagement pour qu’il réponde aux besoins essentiels et aux aspirations des Réunionnais, liés aux nouveaux modes de vie, de consommer, de communiquer, de se déplacer. L’aménagement et la construction de La Réunion de demain doivent pouvoir contribuer à rééquilibrer harmonieusement le territoire dans le respect de l’environnement.



En écho à l’actualité sur la transition écologique, la Région expose « La Rényon Renversante », l’occasion de rappeler que La Réunion fait partie des 34 "points chauds" de la biodiversité mondiale et l’impérieuse nécessité de la préserver. Scientifiques et bénévoles passionnés découvrent régulièrement de nouvelles espèces sur terre, dans l’océan ou dans les airs, des trésors dont La Réunion regorge. À travers 20 clichés insolites qui habillent désormais les grilles et la façade de la pyramide inversée, la Région souhaite interpeler chaque Réunionnaise et Réunionnais et valoriser les paysages de notre île sous un angle inédit. Aucune légende, à chacun de deviner où le photographe a posé son objectif...



Une version itinérante de "La Rényon Renversante" fera également le tour de l'île dans l'ensemble des lycées.

Objectif: sensibiliser et donner envie aux jeunes de (re)découvrir leur île.



