La Région et le Département prolongent le dispositif de plafonnement du prix de la bouteille de gaz à 15 euros

Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, et dans l'objectif de préserver le pouvoir d'achat des Réunionnais, la Région et le Département proposent depuis juillet 2022 un dispositif de réduction du prix de la bouteille de gaz pour qu'il soit gelé à 15 euros. Ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2022.



Compte-tenu de la persistance des impacts de la crise et de la nécessité de continuer d’apporter des réponses concrètes à la problématique du pouvoir d’achat des foyers réunionnais, particulièrement les plus modestes, la Présidente de Région, Huguette Bello, et le Président du Département, Cyrille Melchior, ont convenu de prolonger de six mois ce dispositif de gel du prix de la bouteille de gaz à 15 euros.



Les instances délibérantes des deux collectivités seront saisies dans les meilleurs délais pour prolonger l’application de la convention avec les acteurs de la filière en charge de la distribution et permettre ainsi que le dispositif soit opérationnel sans interruption.