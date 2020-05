A la Une .. La Région et la Caf s'unissent pour le dispositif de Chèque Tourisme "Mon Île 974"

La Région et la Caisse des Allocations Familiales de La Réunion ont signé ce vendredi une convention de partenariat pour le dispositif Chèque Tourisme "Mon Île 974". Publié le Vendredi 29 Mai 2020

Déployé par la Région dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire Covid19, le Chèque "Mon île 974" constitue l’un des outils du plan mis en place pour accompagner les acteurs économiques et notamment le secteur du tourisme via un Plan Solidarité Tourisme 2020. Ce plan, doté de 27 M€ a pour objectifs de relancer l’économie développement particulier du tourisme local.



C'est en présence de Didier Robert, président de la Région Réunion, de Harry Claude Morel, Président du Conseil d’Administration de la CAF ainsi que de Stéphane Fouassin, président de l'IRT que cette convention de partenariat a été signée ce vendredi 29 mai. Une convention qui vient "sceller le dispositif", a commenté Didier Robert. Le Chèque "Mon île 974" sera destiné à plus de 50 000 familles réunionnaises.



5 400 entreprises sont concernées par ce dispositif, dans l'hôtellerie, la restauration, les gîtes, les tables d'hôtes, les activités touristiques. Les chèques seront émis à hauteur de 300 euros par famille. "Il s'agit d'inciter ces familles à découvrir ou redécouvrir les sites de La Réunion et à consommer pays", a souligné Didier Robert.





