La Région et la CCI Réunion avec les commerçants de proximité

Ce lundi 30 novembre, a eu lieu la rencontre entre les associations des commerçants de La Réunion, la CCI Réunion et La Région Réunion.

Lors de cette rencontre, les associations de commerçants ont pu échanger sur comment redessiner les centre-villes et les centre-bourgs pour redynamiser l’activité économique du coeur de ville.



Plusieurs alternatives ont été proposées pour accompagner les commerçants de proximité, les forains, et les professionnels de l’événementiel. Le Président de Région, Didier Robert a présenté le dispositif d’Aide aux Commerces de Proximité pour les centre-villes et les écarts. Dans le contexte actuel, les commerçants de proximité sont les premières entreprises impactées, qui n’ont pas les mêmes forces de frappe que les centre commerciaux situés dans les périphéries. L’aide aux commerces de proximité vise à permettre aux commerçants du centre-ville et des écarts d’être accompagnés dans leur développement et permettre à la population des différents endroits de l’île d’avoir accès à un service de qualité.



Ce dispositif régional est réservé aux petites entreprises :



Cette aide est plafonnée à 2000 € et concerne plusieurs champs d’intervention qui vont des dépenses liées au respect de l’environnement, à la sécurité, aux frais de prospection, des dépenses de publicités, à l’achat d’outillages, travaux d’aménagement, ainsi qu’aux fournitures.

COMMENT FAIRE POUR BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE ? La Région a confié à la CCI Réunion la réception et l’instruction en tant qu’opérateur privilégié au commerce des demandes d’aides aux commerces de proximité. La demande se fait uniquement de manière dématérialisée auprès d’un conseiller CCIR.



Ce dispositif sera disponible à partir du mois décembre pour pouvoir accompagner au plus vite les entreprises.





