LA REGION REUNION La Région et Run Odysséa lancent le challenge connecté de la vague rose Le Président de la Région Didier Robert et la Présidente de Run Odysséa lancent le challenge connecté de la vague rose pour lutter contre le cancer du sein.

La course Odysséa mobilise chaque année des milliers de Réunionnaises et de Réunionnais qui apportent leur soutien à la lutte contre le cancer du sein, première cause de décès par cancer chez les femmes occidentales.



Compte tenu du contexte sanitaire, la course Odysséa 2020 se transforme en challenge connecté du 31 octobre au 8 novembre. Les Réunionnaises et les Réunionnais sont invités à s'inscrire à une course 100 % virtuelle. Les inscrits pourront marcher ou courir, en famille ou entre amis, sur le lieu et la distance souhaités durant ces 9 jours de challenge. Chaque inscription constituera un don reversé au profit des malades de La Réunion et des associations qui les soutiennent.



Partenaire historique de l'événement, la collectivité régionale marque à nouveau son soutien à la cause en participant à l’opération à travers une subvention et la formation d’une Team Région Réunion. C’est aux côtés de la présidente de Run Odysséa Nathalie Bourcier, que Didier Robert, président de la Région, a donné le top départ de cette vague rose édition 2020.



Didier Robert, président de la Région Réunion : « La Région est partenaire d'Odysséa depuis 2011. Malgré la configuration particulière de cette année, j'appelle à la solidarité et à la générosité des Réunionnais pour continuer à soutenir cette cause. Nous sommes tous concernés. Nous devons tous nous mobiliser ».



Nathalie Bourcier, présidente de Run Odysséa : « Cette année, ce sont 300 nouveaux cas de cancer du sein et 100 récidives qui ont été détectés, d’où l’importance de continuer notre combat. Nous remercions nos partenaires tels que la Région qui sont restés à nos côtés et qui nous permettent d’organiser ce challenge connecté qui démarre demain. Les Réunionnais démontrent encore une fois leur solidarité et je les en remercie ».



Pour rappel, Odysséa est le plus grand circuit français de courses et marches contre le cancer du sein, qui rassemble, sensibilise, informe...depuis presque 20 ans, dont le cœur du message repose sur deux piliers : la santé et la prévention. Cette année, les Challenges Connectés Odysséa donnent l’occasion de se mobiliser en faveur de la lutte contre le cancer du sein, de se rassembler d’une autre manière, et surtout, de poursuivre l’action menée collectivement contre le cancer du sein.





