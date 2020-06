A la Une . La Région enregistre un bilan administratif 2019 "absolument bon" avant un exercice 2020 déjà "inquiétant"

Le Conseil Régional a tenu ce mardi sa seconde assemblée plénière depuis la crise sanitaire. L’ordre du jour portait notamment sur le bilan d’activité de l’exercice 2019 et sur le budget 2020. Si les résultats positifs de 2019 ont permis à la collectivité de réagir rapidement à la crise liée au Covid-19, Didier Robert a prévenu que le virus risque bel et bien d’infecter le bilan 2020. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 9 Juin 2020 à 19:51 | Lu 332 fois

C’est par visioconférence que se sont réunis les conseillers régionaux pour l’assemblée plénière de ce mardi 9 juin. Le programme était d’importance puisqu’il s’agissait, notamment, d’examiner le budget de l’exercice 2019 et d’apporter des modifications au budget 2020.



Le budget 2019 devait déjà répondre de la crise des Gilets Jaunes amorcée fin 2018. Malgré l’impact économique indéniable du mouvement social, les "résultats sont absolument bons en 2019" affirme le président de Région. Pour appuyer son propos, Didier Robert annonce que la collectivité a pu réaliser 143,7 millions d’euros d’épargne brute durant l’année, soit 23% de taux d’épargne. Par comparaison, en 2018, le Conseil Régional avait pu mettre de côté 122,2M€, qui représentait 21% du taux d’épargne. Le résultat final de l’année 2019 présente un solde positif de 67,73M€.



"C’est l’ épargne brute qui montre la bonne santé d’une collectivité", certifie Didier Robert avant d’ajouter que "le taux d’épargne ne doit pas être en-dessous de 20%". Selon lui, la dette est parfaitement stabilisée, comme les frais de fonctionnement. Pour preuve, le président de Région indique le ratio de désendettement de la collectivité qui est passé de 9,7 années en 2018 à 8,6 en 2019. L’agence de notation financière internationale Fitch a d’ailleurs maintenu la note de A pour la collectivité, signifiant que la dette Région comporte peu de risques et qu’elle peut bénéficier d’avances en trésorerie. Le président de Région a toutefois précisé que ce budget 2019 sera "quasiment le dernier de cette mandature à être pris dans des conditions à peu près normales".



59 millions d'euros injectés dans l’économie à partir des fonds propres



Selon Didier Robert, ce sont ces bons chiffres qui ont permis à la Région de débloquer rapidement de l’argent en avril pour faire face à la crise sanitaire. 59M€ ont ainsi été injectés dans l’économie à partir des fonds propres. 71M€ supplémentaires vont être utilisés pour différents dispositifs validés durant la crise Covid. Au total, 130M€ ont pu être mobilisés en direction des entreprises et des familles, soit 10% du budget du Conseil Régional.



Cette mobilisation de l’épargne pour faire face à la crise ne sera évidemment pas sans conséquence pour le bilan 2020. Les pertes de recettes fiscales directement liées à la crise sanitaire sont estimées à hauteur de 49,7M€. À cela vient s’ajouter la perte de recettes de la taxe spéciale de consommation sur les carburants (TSCC) du fait de la décision de 2018 supprimant l’évolution de cette taxe sur trois ans. Au total, la perte de recettes pour l’exercice 2020 sera de 88 M€. Selon Didier Robert, c’est près de 150M€ que les communes de l’île vont perdre dû à la baisse des recettes.



Pour contrer ce manque à gagner, les conseillers régionaux ont voté une motion pour demander à l’État de compenser ces 88M€. Pour l’instant, le Premier ministre n’a parlé d’une aide que de 50M€ pour l’ensemble des Outre-mer. Sans cette aide de l’État, la collectivité passerait alors de 8,6 à 17 années en ratio de désendettement.







