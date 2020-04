La grande Une La Région distribue des masques aux associations sociales et solidaires





"Ces lots de masques sont à destination des associations qui oeuvrent pour lutter contre les exclusions, l’isolement partout sur l’île à travers notamment la distribution de colis alimentaires aux personnes isolées ou accompagnent les personnes malades et en difficulté. Ces acteurs associatifs représentent un ensemble de partenaires qui agissent pour la promotion de la qualité et de la santé publique", avise la Région.



Ces masques proviennent de la cargaison réceptionnée par la Région Réunion



La première commande était destinée en priorité aux personnels soignants. Une partie de ce stock est donc affectée à partir d'aujourd'hui aux associations sociales et solidaires.



Les Forces Armées de la Zone Sud de l’Océan Indien ont procédé au dépôt de ces différents lots devant le parvis de l'hôtel de Région.



Sur des images de Régis Labrousse Le Conseil régional distribue en ce moment même un premier lot de masques à 40 associations habilitées à délivrer des colis alimentaires ainsi qu’à la fédération France Asso Santé et Run Odyssea."Ces lots de masques sont à destination des associations qui oeuvrent pour lutter contre les exclusions, l’isolement partout sur l’île à travers notamment la distribution de colis alimentaires aux personnes isolées ou accompagnent les personnes malades et en difficulté. Ces acteurs associatifs représentent un ensemble de partenaires qui agissent pour la promotion de la qualité et de la santé publique", avise la Région.Ces masques proviennent de la cargaison réceptionnée par la Région Réunion le 23 avril à l’aéroport Roland Garros . Il s'agissait d'une première partie de la commande globale de masques lancée il y a plusieurs semaines et acheminée par la Compagnie Air Austral.La première commande était destinée en priorité aux personnels soignants. Une partie de ce stock est donc affectée à partir d'aujourd'hui aux associations sociales et solidaires.Les Forces Armées de la Zone Sud de l’Océan Indien ont procédé au dépôt de ces différents lots devant le parvis de l'hôtel de Région.





LG Lu 455 fois