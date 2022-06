A la Une . La Région demande à l'Etat de renouveler son engagement envers la filière canne

L'assemblée plénière de la Région ce mardi s'est ouverte comme à l'accoutumée par la lecture des motions des groupes politiques. L'actualité brûlante de la convention canne imposait à la majorité et à l'opposition de clarifier leur position respective. Par SI - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 09:58

La Région demande à l'Etat de renouveler son engagement pour la reconduction de l'ensemble des aides dont l'aide compensatoire de 38 millions d'euros et propose l'organisation d'états généraux sur la canne pour définir et partager avec l'ensemble des acteurs une feuille de route pour l'avenir de la filière. Par ailleurs, la collectivité régionale demande à l'Etat "une réévaluation de l'aide aux planteurs qui doit être portée à 20 millions d'euros".



Dans l'opposition, Michel Vergoz s'étonne de ne pas retrouver le nom de Tereos dans cette motion. "Allons crier envers l'Etat mais après on changera quoi ? Tereos doit être traité comme un partenaire qui doit rendre des comptes à La Réunion. Nous balançons 1,6 tonne de cannes broyées chaque année depuis 10 ans, on a le droit d'avoir des personnes dans cette maison. Une coopérative ne traite pas de cette forme d'inhumanité avec nos planteurs, c'est indigne d'une coopérative de traiter les partenaires potentiels de cette manière-là", lance-t-il.



"Les possibilités de débats peuvent être nombreux, il y a beaucoup d'entrées et de dimensions mais je ne suis pas de ceux qui mettent la faute sur l'Etat, c'est trop facile, on ne peut pas se défausser sur l'Etat. Mais dans ce cas précis une grande part des problèmes de la filière canne réside dans la fin de l'organisation commune du sucre qui garantissait des quotas de sucre subventionnés. Mais cette suppression n'a pas été décidée comme ça : les décisions ont été prises en Europe à l'unanimité. Si le sucre de canne de La Réunion a été ouvert à la concurrence mondiale sur le marché européen, c'est qu'il y a eu des décisions prises à la Commission européenne avec des représentants français qui n'ont pas suffisamment défendu la position du sucre de canne de La Réunion", avise à son tour Wilfrid Bertile, vice-président.



"C'est un moment particulier que l'on vit car ça se joue sur les 5 prochaines années. Cette compétence ne nous appartient pas non plus et je dis que l'Etat doit prendre toute sa responsabilité", ajoute pour le compte de la majorité régionale sa présidente Huguette Bello.

La vie chère encore et toujours



Une autre motion a été présentée par les élus de la majorité régionale. Elle concerne la situation sociale, l'inflation et la vie chère. "En raison du contexte international marqué par les crises sociale et sanitaire, la guerre en Ukraine, la desserte maritime a été désorganisée, provoquant de fait la hausse des taux de fret, une envolée des prix et creusé des inégalités sociales", introduit la collectivité régionale qui demande ainsi à l'Etat un contrôle stratégique des prix mais aussi "la surveillance de leur formation, leur niveau et leur évolution et la création des conditions d'une concurrence efficace". La Région demande par ailleurs la réglementation des prix de certains produits.



Pour conclure, la tenue d'une conférence sociale réunissant l'Etat, les collectivités locales et les partenaires sociaux serait la bienvenue selon la Région Réunion. Ceci afin de prendre toute la mesure de la situation socio-économique et faire des propositions dans les différents domaines à la hauteur des enjeux.



Pour rappel, fin mai 2022 sur les 12 derniers mois, les prix ont augmenté de 3,8%, "du jamais vu depuis 20 ans". De plus, la Pyramide inversée assure que si les chiffres sont explicites, ils "ne montrent pas la vie réelle" car "la vie chère n'est pas seulement une statistique ou un ressenti mais la réalité."