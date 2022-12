La Région commémore la Fèt Kaf : Découvrez le programme complet

Cette année, la Région Réunion commémore la Fét Kaf en mettant en avant le Maronage. En tant qu’institution, nous avons un devoir de transmission et de mémoire. Ainsi, ce vendredi 16 décembre marque le début du programme des commémorations.



Une inauguration d’exposition aura lieu à l’Hôtel de Région, en présence des artistes Jimmy Cambona, Elie Maillot et Nelson Boyer. Cette exposition, appelée ‘Somin la Mémwar’ présente une quarantaine d'oeuvres, peintures et sculptures qui livrent plusieurs visions du maronage.



Jimmy Cambona s'intéresse particulièrement à la figure Kaf, dans une vaste série de portraits intitulée ‘Émancipation Kaf’. Son travail pictural s'attache essentiellement à la représentation expressive des corps, souvent en mouvement dans des scènes évoquant des Kabar, comme c'est la cas avec ‘Kabar Atér’, la grande toile accueillant les visiteurs qui entrent dans la hall.



Nathalie Maillot et Nelson Boyer, duo de plasticiens, représentent également le corps, mais en volume : ici avec la série ‘Rézitans’, ils vont chercher dans le bois précieux de tamarin des personnages aux postures en lutte, des corps parfois sans bras, sans jambes, mais bien présents et unis dans la résistance.



Avec la peinture d'Elie Maillot, ce sont les lieux qui s’expriment : paysages et sites emblématiques de La Réunion et de son histoire. Certaines œuvres sont réalisées d'après les lithographies d'Antoine Roussin, elles ramènent ainsi le spectateur à un autre temps. Au centre de la pyramide, une pièce unique, ‘Le Bobr’, réalisée par David Nativel. Ce sculpteur travaille le métal avec délicatesse. Il assemble morceau par morceau la matière pour réaliser un objet, comme une dentelle solide, à la fois dense et transparente.



À la Villa de la Région, la collectivité propose une exposition originale, « Les hauts lieux du Maronage ». Avec une volonté avouée de mettre en avant la vision de l’esclave de l’intérieur, parti à la conquête de sa liberté. Cette exposition élaborée en collaboration avec l’artiste Réunionnais Jonathan Payet nous permettra de découvrir ces espaces emblématiques du Maronage dans lesquels se mirent en place l’émancipation du peuple asservi.



La commémoration de la Fèt Kaf ne serait pas complète sans un plateau musicale composé d’artistes mettant au devant de la scène le Maloya, et notre langue Kréol. Le 18, un spectacle se tiendra au CRR de Saint-Benoît, ‘Fanm Foular’ avec les artistes Votia, Solah et Ntunja, une artiste sud-africaine.



Le 19 marque un moment fort de notre manifestation avec une cérémonie en hommage à la Révolte de Saint-Leu, sur la plage de la Ravine du Trou : des fleurs seront jetées à la mer en hommage à nos ancêtres qui étaient réduits à l’esclavage, l’artiste Isabelle Testa et le groupe Zangoun feront également une performance artistique.



La journée du 20 décembre verra la dénomination du bâtiment CIMENDEF et suivra sur le parvis de ce dernier pour l’occasion, un plateau artiste avec Zaza Maloya, Apolonia, Gado, JAV, Votia, Dj Dan.