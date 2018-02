La Région apporte 2 millions d’euros supplémentaires pour les commerçants de Cilaos

Suite aux dégâts de Berguitta et d’Ava, le RN5 conduisant au cirque de Cilaos a été bloquée. Une longue période pendant laquelle les commerçants de Cilaos n’ont pas pu maintenir leur activité avec le reste de l’île. Afin de permettre à ces entreprises de reprendre le dessus sur leurs déficits économiques, la Région offre une enveloppe budgétaire de 2 millions d'euros. Elle souhaite oeuvrer pour que chacune des entreprises du cirque reprenne le cours normal de ses activités. Le but est que Cilaos retrouve rapidement son attractivité touristique.



La Région tient également à être présente d’un point de vue opérationnel. C’est pourquoi, elle met en place une permanence pour les aides économiques régionales, du 7 février au 16 février 2018. Cette dernière aura lieu à la mairie de Cilaos, de 8h à 12h et de 12h45 à 16h30, afin de répondre à toutes les éventuelles questions.



Une enveloppe supplémentaire devrait être déployée prochainement. Elle assurera à ces professionnels la promotion de Cilaos avec les différents partenaires du tourisme (IRT, FRT, Office du Tourisme).