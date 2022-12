A la Une . La Région annonce un budget record d'un milliard d'euros

Une première ébauche du budget primitif 2023 de la Région a été présenté ce lundi matin en conférence de presse par la majorité, avant un vote en séance plénière mercredi prochain. Malgré un contexte économique compliqué, Huguette Bello promet près 440 millions en investissement. 130 millions d'euros seront également consacrés à la NRL, avec une ouverture complète du viaduc pour février. Par Maxime Bonnet - Publié le Lundi 12 Décembre 2022 à 16:44

Un budget qu'Huguette Bello veut audacieux, voilà en substance le message qu'a fait passer la majorité régionale ce lundi matin. Lors d'une conférence de presse, la présidente de Région a présenté les grandes lignes du futur budget primitif de 2023, qui doit encore être adopté le 15 décembre prochain.



"Pour le deuxième budget de cette mandature, nous faisons face à une situation compliquée, entre la réforme de l'octroi de mer, l'électrification du parc auto, qui va impacter les recettes de la TSCC [taxe spéciale sur la consommation des carburants, ndlr], ou encore l'achèvement de la NRL", souligne Huguette Bello

Une "maîtrise de la dépense publique", au contraire d'une "collectivité plombée" sous la droite



L'un des objectifs affichés par ce budget 2023 est "d'assainir les comptes pour ne pas compromettre l'avenir", poursuit la présidente. "Le nombre de personnel a été réduit. Nous sommes passés de 2789 agents en 2021, à 2755. La masse salariale ne baisse pas, car nous devons financer la revalorisation du point d'indice, et passe de 153 à 160 millions", détaille Patric Lebreton, vice-président de la collectivité.



"On voit la gestion calamiteuse des finances de la Région et l'insoutenable légèreté de l'ancienne majorité en la matière. Comme pour la NRL d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut écrire ce que l'on veut, avec la méchanceté que l'on veut, les recrutements sont faits dans les règles", tacle Huguette Bellon en référence aux éditos du patron du JiR.



"Lorsque nous sommes arrivés, le ratio de désendettement était de 11,7 ans, avec à peine 19% d'épargne brute. Cette année, nous ramenons ce ratio à 9 ans, l'épargne à 23%, tout en augmentant l'investissement de 26%", souligne Huguette Bello.



130 millions pour la NRL



"Ce budget est bien le signe que nous sommes une collectivité de projet. Sur le milliard de ce budget, nous consacrons beaucoup à l'investissement. Dont 271 millions pour l'éducation, avec les études sur le lycée des métiers de la mer et des métiers du tourisme. 320 millions pour le développement durable, avec les routes, la gestion des déchets ou les transports", poursuit la cheffe de l'exécutif régional. Les fonds Feder seront également sollicités, à hauteur de 93 millions d'euros.



"Nous voulons aussi continuer d'avancer sur le dossier NRL. 130 millions d'euros ont été débloqués. 12 millions seront consacrés aux études pour le deuxième viaduc, et 118 aux soldes des marchés publics du premier viaduc, clame Huguette Bello, nous prévoyons une ouverture complète dans les deux sens de la NRL d'ici février ou mars". La Région confirme également le maintien des repas à 1€ dans les lycées, ou l'investissement dans la formation avec le programme Pacte avec l'Etat.



D'ailleurs, pour piloter le développement économique, la Région décide de remettre à jour son SRDEII [Schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation, ndlr]. "Nous devons envisager une 'nouvelle économie' d'ici 2030, tournée vers l'Afrique et les autres îles. Pour cela, il faut développer la recherche, le soutien aux filières d'excellence. La révision du SRDEII est un très beau cadeau pour les 40 ans la Région", souligne Patrick Lebreton.



En tout, la Région prévoit près de 3 milliards d'euros d'investissement d'ici 2030, hors NRL. "Soleil i doit lever pour tout le monde", conclut Patrick Lebreton.