La Région accompagne les communes de la Réunion : Trois-Bassins La Région Réunion construit pour la commune de Trois-Bassins.

De nouvelles infrastructures et des équipements de proximité au service des Réunionnais, grâce au Plan de Relance Régional. Le Plan de Relance Régional (PRR) permet au plus grand nombre de Réunionnais de donner accès à des sites et infrastructures modernes. Le Plan d’Aides aux Communes vise à accompagner les collectivités de toute l’île et à permettre la construction, la rénovation, la réhabilitation d’équipements de proximité. Depuis 2010, dans le cadre du PRR, la Région Réunion a engagé 423 Millions € pour 752 projets dans les secteurs de l’éducation, la culture, le socio-culturel, le sport, l’aménagement, le patrimoine, des réseaux d’eau potable, et des établissements recevant du public (ERP) de manière générale. 838 entreprises différentes ont été concernées dans les travaux générés et 2 776 marchés attribués.



Dans le cadre d’une visite dans la commune de Trois-Bassins, le Président de Région Didier ROBERT, et le Maire de Trois-Bassins, Daniel PAUSE, ont eu le plaisir de présenter le projet du nouvel échangeur de Trois-Bassins

La visite de Didier ROBERT dans la commune de Trois-Bassins s’est poursuivie par d’autres séquences ci-après :

Présentation des travaux du gymnase de Trois-Bassins

Présentation des travaux de la salle des fêtes

Visite des locaux du Pôle Culturel et Sportif de Trois-Bassins

Conférence de presse et signature de la convention « Théâtre des Alberts » entre la Mairie, la Région Réunion, le Conseil Départemental et la DACOI – à la Mairie de Trois-Bassins

LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEL ECHANGEUR A TROIS-BASSINS



Afin de dynamiser et rééquilibrer son territoire, la commune de Trois Bassins a initié une réflexion d’aménagement urbain atour du chemin Piveteau. Une opportunité foncière de 80 hectares lui permettrait de réaliser ce projet.



La création de nouveaux échanges sur la route des Tamarins au niveau du chemin Piveteau permettrait d’irriguer directement ces projets communaux. Cet aménagement pourrait être complété d’un parking relais encourageant le co-voiturage et, si le site y est propice, d’un belvédère touristique ouvert vers les grands paysages de la zone.



LA CONSTRUCTION DU GYMNASE DENIS POTHIN



D’une surface totale de 1300 m², le nouveau gymnase sera composé de 3 terrains sportifs dont deux couverts, un mur d’escalade, des gradins et des vestiaires adaptés. Ce projet communal, au coût total de 2,9 Millions €, a été cofinancé à hauteur de 1,3 Million € par le FEDER dans le cadre de la mesure 7.05 en faveur du développement et structuration de l’attractivité des Hauts. La Région a participé à hauteur de 176 000 € en complément des contributions de l’État et de la commune. Les travaux sont en cours de réalisation. La livraison du bâtiment est prévue pour début octobre 2019.



LA CONSTRUCTION D’UN POLE CULTUREL ET SPORTIF



Le projet de pôle d’activités culturelles a pour ambition de proposer une médiathèque conviviale et attractive autour du livre et des supports multimédias en favorisant :



l’accès de tous les publics à la lecture et l’éveil de la curiosité ;

des espaces d’échanges décloisonnés aménagés, afin de favoriser une libre circulation entre les pôles adultes et jeunesse ;

les rencontres avec les auteurs, des projections, des débats-conférences ;

la découverte de la culture dans les quartiers ou les écarts grâce au médiabus,

de bonnes conditions d’accueil aux usagers ;

LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE POLYVALENTE



La salle polyvalente d’un coût total de 3 Millions € aura pour vocation de participer au développement culturel et à l’animation de la Commune.



Attendue pour 2020, elle offrira au public un nouveau « haut-lieu » couvert de représentations scéniques et culturelles. La Région Réunion via le PRR est sollicitéepour participer à la phase d’étude des travaux. La Réunion Positive

