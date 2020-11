A la Une ... La Région accompagne les acteurs culturels dans cette période de crise sanitaire

Le secteur culturel et artistique compte parmi les secteurs les plus fortement touchés par la crise sanitaire. Cette situation, qui a débuté en mars, a conduit à l'arrêt quasi-total des activités et à une reprise très difficile. Au delà des dispositifs régionaux pour accompagner le secteur, les artistes, les diffuseurs, la collectivité a tenu à maintenir à la fois les aides mais aussi les programmations tout en votant des aides spécifiques.

Maintien du soutien financier aux associations et artistes

Dans cette période de crise sanitaire, la collectivité a poursuivi sa politique de soutien en direction des artistes. La continuité du service public a été assurée, même pendant la période de confinement, afin de permettre aux associations de bénéficier d’aides financières au même niveau qu’en 2019.



Aide aux salles de création et de diffusion

Dans ce contexte de crise sanitaire, le maintien du niveau de financement public pour les salles et lieux de création et de diffusion est essentiel pour permettre à tous d’accéder à l’offre culturelle.



Poursuite des activités des évènementiels du CRR

Le Conservatoire à Rayonnement Régional poursuit ses activités de chef de file de l’enseignement artistique et fait en sorte de proposer, dans le respect des règles sanitaires, et après le spectacle de Beethoven, une programmation riche et variée.



Les musées régionaux : confinement et réouverture

Pendant le confinement, les équipes ont procédé dans chaque établissement aux aménagements indispensables au respect des mesures de protection sanitaire, pour assurer une visite sereine et agréable. Et pour des raisons de sécurité également, le port du masque est obligatoire dans les musées à partir de 11 ans.

Depuis la réouverture des sites le 2 juin dernier, les Réunionnaises et les Réunionnais ont pu à nouveau découvrir ou redécouvrir les trésors de notre patrimoine commun, à la fois historique, scientifique, naturel et culturel. Progressivement, les équipes scientifiques et culturelles des musées ont repris leurs activités afin de proposer au public une offre diversifiée et enrichissante. Les journées des tortues marines à Kélonia, Journées européennes du patrimoine, soirées astronomies, ateliers vacances, nuit des Musées…



Les mesures "spécial Covid"

Suite à l’instauration des mesures de confinement et de déconfinement, la quasi totalité des secteurs économiques fonctionnaient au ralenti. C’était le cas notamment de La filière culturelle, pour faire face à cette situation, l’État et les collectivités locales ont mis en place des dispositifs d'aides économiques d'urgence. Néanmoins, les montants attribués restaient très limités au regard des pertes d'exploitation enregistrées et à venir. Dans ce contexte, la collectivité a adapté les aides à la publication pour l’année 2020, afin de les rendre plus accessibles aux éditeurs et pour contribuer au redémarrage du secteur de l'édition locale.

- aide à la publication d'ouvrages et revus- Filière livre

- modification des aides aux librairies indépendantes locales

- Le maintien des évènementiels Région pour soutenir les artistes : le village maloya, Somen Kréol, Guétali, les scènes régionales 2020.







