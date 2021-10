Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION La Région Réunion y met en ler la Sominn Kreol - Lycée Le Verger

La Région Réunion y met en ler la Sominn Kreol dopi lo 25 ziska lo 31 oktob ! Céline SITOUZE, Vice-Présidente de la Région Réunion, déléguée à l’Éducation, s’est rendue au lycée Le Verger à Sainte-Marie ce mardi 26 octobre.



La Sominn Kreol vise à promouvoir notre patrimoine et notre identité réunionnaise à travers toute sa diversité : musique, littérature, gastronomie, langue, tradition etc. Toutes ces actions rentrent dans une volonté forte de préserver notre patrimoine, qui est fragilisé face aux évolutions de notre société. Cette année, la Sominn Kreol se déroulera en partie dans les lycées, les médiathèques et autres espaces culturels avec des Sobatkoz dans toute l’île.



Plus d’info :



Au programme de cette journée au Lycée Le Verger :

Exposition les Passeurs de mémoire

Atelier fonkezer : Gael Velleyen

Atelier d’expression écrite et orale et fonnkèr par Michoue Ittare et Bernard Grondin

Ateliers vie lontan : Exposition objets lontan/Zérbaz pays/Film les métiers lontan/Théat populaire

Atelier Lespri Kabar, Séga-Maloya par Apolonia



" La Région doit s’assurer de la transmission de notre identité créole. C’est auprès des plus jeunes que nous devons faire ce travail, comme aujourd’hui au Lycée Le verger avec le canage, les objets lontans, les métiers lontans, la musique et les instruments.

Lé inporten pou nou mét lér lo gayat nout kozé réyoné "

