La Région Réunion vote le dispositif pour le plafonnement du prix de la bouteille de gaz à 15 euros

Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, et dans l'objectif de préserver le pouvoir d'achat des foyers réunionnais, la Région et le Département ont annoncé cette semaine la mise en place d’un dispositif exceptionnel de réduction du prix de la bouteille de gaz pour qu'il soit gelé à 15 euros, au lieu de 21,88 euros actuellement.



Réunie ce vendredi 8 juillet 2022 sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission Permanente de la Région Réunion a approuvé et voté la mise en place de ce dispositif, actant une participation financière à parité des deux collectivités, à hauteur maximale de 10 millions d'euros, jusqu’au 31 décembre 2022.



Ce dispositif va faire l’objet d’une signature de convention avec les acteurs de la filière en charge de la distribution. La baisse sera appliquée à l’ensemble des consommateurs réunionnais à partir du 1er août 2022.



La commission permanente a également examiné et voté près d’une cinquantaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles.