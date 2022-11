La Région Réunion soutient à nouveau les Centres de formation d’apprentis (CFA)

Cependant, conformément aux dispositions prévues par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », la compétence de la collectivité régionale en matière d’apprentissage a été recentralisée dès 2019 et son rôle de régulateur et de financeur principal des Centres de formations d’apprentis (CFA) a été transféré à France Compétences, nouvelle autorité de régulation du dispositif.La Région Réunion a pris acte de cette réforme mais souhaite continuer à prendre part au développement équilibré de l’apprentissage sur le territoire.De ce fait, afin de se repositionner dans son rôle de chef de file de la formation professionnelle, la collectivité a fait le choix d’investir dans la formation de la jeunesse réunionnaise afin d’offrir à chacun d’entre eux les conditions optimales de réussite, une offre de formation diversifiée, des qualifications adaptées aux besoins du territoire, des parcours choisis et un accompagnement de proximité pour une véritable égalité des chances.S’agissant de l’investissement des CFA, la modernisation et l’adaptabilité des équipements aux nouvelles méthodes pédagogiques ou aux besoins des entreprises demeurent un facteur important pour la qualité de l’offre de formation et la réussite des apprentis.C’est en ce sens que la Région Réunion souhaite continuer à contribuer activement à l’accompagnement des CFA en faveur de leur programme d’investissements, en complément de l’intervention des Opérateurs de compétences (OPCO), financeurs principaux du dispositif, et dans la limite de l’enveloppe allouée par l’État à la Région via France Compétences.Dans ce cadre, vous trouverez ci-après les liens vous permettant d’accéder au cadre d’intervention du dispositif de soutien à l’investissement ainsi que les documents à compléter et à retourner à la Région Réunion pour effectuer la demande.