La Région Réunion solidaire de Madagascar

C’est avec tristesse et consternation que nous prenons connaissance des conséquences dramatiques du passage du cyclone Batsirai sur la côte Est de Madagascar : au moins 10 morts et 150 000 sinistrés, sans compter les dégâts matériels considérables. Ce terrible bilan pourrait encore s’alourdir. Cette catastrophe survient quelques jours à peine après la tempête Ana qui avait fait plus de 40 morts et 110 000 sinistrés.



Au nom de l’ensemble du Conseil régional et en mon nom personnel, je tiens à exprimer notre soutien aux familles sinistrées et au peuple malgache si durement et si souvent éprouvé. La Région Réunion est solidaire de Madagascar d’où sont venus nombre de ses habitants. Elle veut faire de la Grande Île un partenaire privilégié pour le codéveloppement régional. Aussi saura-t-elle prendre, en tant que de besoin, des initiatives pour faire face à l’urgence et construire un nouveau partenariat. Huguette Bello Présidente du Conseil régional de La Réunion.