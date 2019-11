La Région Réunion s'explique sur le report de son assemblée

Initialement prévue le 31 octobre, l’assemblée plénière de la Région Réunion a donc été reprogrammée un mois plus tard, ce 28 novembre. Avant d’entamer un bras de fer discursif avec l'opposition sur les orientations budgétaires 2020, les élus de la majorité ont voulu justifier ce report par la concomitance de plusieurs aléas.



Il a d’abord été question de "l’absence de réponse de l’État concernant plusieurs sujets impactant fortement l’équilibre budgétaire et la trésorerie de la collectivité", à savoir la convention financière du Pacte, le remboursement du Fonds Social Européen 2007-2013 (30 millions d’euros) et celui de la période 2014-2020 (pour 10 M€), soit 40 millions d’euros au total.



La Région était également pénalisée par la compensation qui ne s'est pas faite à l'euro près du transfert de l’Apprentissage, soit 218 millions d’euros prévus dans le projet de loi de finances du gouvernement alors que le cabinet Klopper a estimé ce droit entre 310 et 350 millions d’euros, ajuste la présidence de la Région Réunion.



Enfin, l'exécutif régional a mis en avant la toute récente signature du protocole NRL le 18 octobre dernier qui prévoit un délai pour acter une solution budgétaire pour la mise en oeuvre de l’achèvement du chantier NRL sur ses 2,7 km de digue alors que persiste la difficulté d’approvisionnement en matériaux.



Cette intro de justifications détaillées n'a pas eu le don d'émouvoir l'opposition. Celle-ci ne s'est pas abstenue d'en remettre une couche dès lors que le débat a démarré. C'est notamment la conseillère Karine Nabenesa qui a redemandé au président de s'expliquer sur ce report "inédit" dans la tenue d'une assemblée plénière.