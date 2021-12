La Région Réunion s’engage pour soutenir les exportations de fruits

Inquiets du manque d’avions pour envoyer leurs fruits vers l’Europe en cette période cruciale des fêtes de fin d’année, les producteurs réunionnais et les acteurs de l’exportation ont sollicité auprès de la collectivité régionale une mesure d’accompagnement.



Chaque année, plus de 3500 tonnes de fruits réunionnais sont exportés. 46 % de la production annuelle transite par avion vers l’hexagone durant le mois de décembre. Mais la baisse du trafic aérien causée par la crise Covid impose le recours à des avions cargo, qui fait nettement augmenter le prix du fret. Le risque, si aucune solution n’était trouvée rapidement, c’était qu’une partie importante de la production soit perdue, faute d’être expédiée dans les délais impartis.



Soucieuse que les agriculteurs réunionnais puissent vivre de leur production et déterminée à entretenir la bonne dynamique de la filière fruits, la Région Réunion a répondu favorablement à la demande des producteurs et des coopératives. Réunie ce vendredi 3 décembre, la commission permanente a voté une subvention d’un montant de 425 000 euros à l’ARIFEL (Association Réunionnaise Interprofessionnelle des fruits et légumes) pour pallier le manque de capacités de fret et soutenir l’organisation de l’acheminement de nos fruits tropicaux vers la France hexagonale et l’Europe pour la fin de l’année 2021.