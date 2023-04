Revenir à la Rubrique CINOR La Région Réunion réunit le CRITER au KUB



Ce matin on a eu l’occasion de visiter : Inovest à Sainte Suzanne, une usine unique dans la zone océan Indien dans le domaine du tri et de la valorisation des déchets. La deuxième visite a eu lieu au port de Sainte-Marie qui est un projet actuellement en développement, porté par la CINOR.

La dernière visite a eu lieu au CYROI avec la présentation de SYMBIOTIC une entreprise innovante qui a pour objectif de développer et de proposer aux acteurs publics comme au privé des solutions alternatives de lutte contre les moustiques, efficace et respectueuse de l’environnement. La plénière de cet après-midi a été consacrée à l’économie bleue et a eu pour objectif de mener une réflexion sur l’évolution du port intercommunal de Sainte-Marie en présence de plusieurs acteurs, de l’économie bleue et l’innovation. Dans le cadre de notre partenariat avec la Région Réunion, Nous avons accueilli le CRITER (comité régional de l’innovation des territoires) au KUB, le lieu d’innovation par excellence.Ce matin on a eu l’occasion de visiter : Inovest à Sainte Suzanne, une usine unique dans la zone océan Indien dans le domaine du tri et de la valorisation des déchets.La deuxième visite a eu lieu au port de Sainte-Marie qui est un projet actuellement en développement, porté par la CINOR.La dernière visite a eu lieu au CYROI avec la présentation de SYMBIOTIC une entreprise innovante qui a pour objectif de développer et de proposer aux acteurs publics comme au privé des solutions alternatives de lutte contre les moustiques, efficace et respectueuse de l’environnement.La plénière de cet après-midi a été consacrée à l’économie bleue et a eu pour objectif de mener une réflexion sur l’évolution du port intercommunal de Sainte-Marie en présence de plusieurs acteurs, de l’économie bleue et l’innovation.





Dans la même rubrique : < > BAOBAB : un comité de pilotage à La CINOR Avis de mise à disposition du dossier de modification simplifiée du SCOT de La CINOR du 17 avril au 18 mai