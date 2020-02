<<< RETOUR La Réunion Positive

La Région Réunion recrute 1 volontaire dans le cadre de l’initiative Interreg Volunteer Youth (IVY)

Date limite de candidature : 15 février 2020.

Financé au travers du Fonds Européen de Développement Régional sous le programme « Interreg Volunteer Youth », la Région Réunion offre la possibilité à un jeune entre 18 et 30 ans d’avoir une expérience de volontariat au sein du programme Interreg Océan Indien pendant une durée maximum de 5 mois.



Auprès de l’Autorité de gestion du programme Interreg océan Indien (Région Réunion), vous contribuerez à renforcer la visibilité du programme Interreg auprès des porteurs de projets (entreprises, associations, collectivités territoriales), des institutions publiques et du grand public et à valoriser sa contribution au développement de l’espace de coopération, comme indiqué dans la Charte de Solidarité de l’UE, à laquelle a adhéré notre programme, par :



la rédaction d’articles sur les projets financés par le programme Interreg dans l’océan Indien,

la rencontre des bénéficiaires,

la participation aux évènements des projets,

la rédaction des brèves de la newsletter du programme,

la traduction éventuelle de supports,

la contribution possible à d’autres supports de communication : films, exposition, site internet,...



Le poste est à pourvoir à compter du 15 mars 2020, pour une durée de 5 mois de 35h par semaine.



Date limite des candidatures : 15 février 2020



Rémunération : gratification journalière financée par l’Association des Régions Frontalières Européennes (ARFE), à hauteur de 26 euros par jour



Postulez dès maintenant en respectant les deux étapes suivantes :



1. étape 1 : inscrivez-vous (inscription obligatoire) sur le portail European Solidarity Corps Youth Portal au lien suivant : webgate.ec.europa.eu/cas/login

2. étape 2 : envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation, en FR et EN) et votre numéro d’identification European Solidarity Corps par email, avant le 15 février 2020, à l’adresse suivante : secretariat.dgacri@cr-reunion.fr

3. Plus d’informations :

Prérequis : de bonnes compétences en rédaction, un goût pour la communication, un très bon niveau en anglais et un intérêt pour la coopération.



Site internet de l’initiative :



Page internet du programme Interreg océan Indien :



Site internet de l'initiative : https://www.interregyouth.com/ Page internet du programme Interreg océan Indien : https://www.regionreunion.com/sites/interreg/ Standard de la Direction de la Coopération et des Relations Internationale de la Région : 0262 81 81 61

