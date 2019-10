La Région Réunion reçoit un Prix de l’Innovation pour le soutien aux TPE/PME réunionnaises

A l’occasion du 15ème congrès des Régions de France présidé par Hervé MORIN qui se tient les 30 septembre et 1 octobre à Bordeaux s’est tenue la cérémonie annuelle de remise des Trophées. La collectivité régionale a été distinguée dans la catégorie « Relance industrielle et aide aux PME » pour son programme économique « La Financière Région Réunion » .



Le jury réuni le 6 juin dernier sous la présidence du vice-président de la BEI (Banque Européenne d’Investissement), Ambroise FAYOLLE, a décidé de saluer et récompenser cette initiative de la collectivité régionale pour soutenir les TPE/ PME dans un contexte économique particulièrement difficile.



Plus de 160 entreprises réunionnaises ont déjà été financées à ce stade, dans tous les secteurs dont le numérique et les énergies renouvelable (Et ce malgré la période de latence liée à la crise des Gilets jaunes)



Pour rappel, la « Financière Région Réunion » est née du constat (études AFD, CDC, CCIR…) de la sous-capitalisation des entreprises réunionnaises (difficulté d’accéder au financement bancaire) comme la première cause de leur défaillance (faible pérennité).



En 2017 : la signature entre la Région et la BEI acte la création de la Financière Région Réunion => un Fonds de Fonds (FdF) doté de 50 M€, dont 24 M€ FEDER / 6 M€ fonds propres Région / 20 M€ fonds Juncker (via la BEI). Gestion confiée au FEI (Fonds Européen d’Investissement).



80 % des fonds sont destinés à un outil de prêt (soit 40 M€) et 20 % à un outil en capital (soit 10 M€), le tout au bénéfice des TPE et PME.



En 2018 (le 15/06), la signature d’une convention entre le FEI et la BFCOI permet de lancer et distribuer l’outil de prêt, baptisé « i-run by BFC ».



En novembre 2018, nouvelle étape, avec la signature d’une convention entre le FEI et APICAP (Société d’investissement), permet de porter l’instrument de capitalisation, baptisé « Essor PME Réunion »



Pour le Président de la région Réunion « La question de l’emploi se pose avec force à La Réunion. C’est la raison de notre soutien renforcé avec l’Europe pour maintenir l’activité économique pour créer de l’emploi. C’est la raison de notre plaidoyer constant pour une cohérence des politiques, avec l’État en tenant compte des spécificités réunionnaises et des propositions qui émanent des acteurs locaux. C’est une première en Europe de pouvoir combiner différents fonds européens pour mieux soutenir les entreprises »