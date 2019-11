La Région Réunion présente au Séminaire Inter-Régions Françaises sur les Fonds Européens

Ce jeudi 21 Novembre, à l’Hôtel de Région SUD PACA, a eu lieu le Séminaire Inter-Région françaises sur l’Europe, avec Renaud Muselier, Président de la Région Sud PACA et Président de Régions de France ; Marc Lemaître, Directeur général de la direction générale de la Politique Régionale et Urbaine à la Commission Européenne et Hugo Bevort, membre de la Direction des Stratégies territoriales, Commissariat général à l’égalité des territoires.



Yolaine Costes, Vice-Presidente de La Région Réunion chargée des Affaires Européennes, les services Europe de La Région et leurs homologues des autres Régions de France ont participé à ce moment solennel pour entamer les négociations Post-2020 et aboutir à une programmation optimale pour la période 2021-2027 pour les différentes régions françaises en prenant en compte les spécificités de chaque territoire dans leur perspective de développement.



Des tables rondes sur l’état des lieux de la période 2014-2020, sur les priorités pour les futurs Programmes Opérationels 2021-2027, des présentations des différentes stratégies agricoles, maritimes européennes.



Ce fut l’occasion aussi pour La Région Réunion, autorité de gestion du Programme Opérationnel FEDER 2014-2020 de présenter la situation d’une Région Ultrapériphérique qui présente un bilan satisfaisant à ce jour avec près de 950 porteurs de projets accompagnés, 72% de programmation de l’enveloppe globale et un objectif de 80% de programmation à fin 2019.



Pour rappel, à La Réunion une enveloppe globale de 2,2 milliards d’€ de fonds européens est allouée pour le développement du territoire, qui sont répartis à travers 4 fonds structurels (avec notamment 1,130 milliards d’€ de FEDER sous la gestion de La Région). Il est important que le niveau d’intervention de l’Europe pour les RUP et La Réunion reste au même niveau pour la prochaine période 2021-2027 pour que toutes les spécificités soient prises en compte et qu’il soit possible d’être en phase avec les autres régions européennes continentales.