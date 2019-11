<<< RETOUR La Réunion Positive

La Région Réunion pilote du SRDEII : Comité de filière de l’Economie Bleue





L’occasion pour la collectivité régionale et les acteurs de la filière, d’échanger et d’élaborer des éléments stratégiques pour la structuration de la filière.



Pour rappel, La Région Réunion, pilote du Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) a identifié 6 filières économiques à développer à La Réunion : le numérique, l’agroalimentaire, les énergies renouvelables, l’économie bleue, l’écotourisme et le bâti-tropical.



Les travaux de structuration de filière dans le cadre du SRDEII ont démarré en 2017 avec la participation des acteurs publics et privés locaux aux différents comités.



Des points d’avancement ont déjà permis :



d’établir une cartographie des acteurs, des compétences et des projets territoriaux

d’identifier les avantages compétitifs, les potentiels de différentiation et de croissance de la filière sur des marchés porteurs



A termes, l’objectif étant d’élaborer des contrats de filière, précisant notamment les objectifs en matière de création de valeur, d’emplois, d’égalité professionnelle, de responsabilité sociale des entreprises et de transition écologique ; et les interventions publiques, notamment en matière de formation, d’accompagnement, de financement, etc.

Ce mardi 5 novembre, au Moca, a eu lieu le Comité de filière de l’Economie Bleue réunissant les acteurs de l’économie maritimes, pour aborder les thématiques liées au développement des activités économiques, connaissances, recherches et innovation ; l’éducation-formation-emploi ; et la sécurisation des activités maritimes.L’occasion pour la collectivité régionale et les acteurs de la filière, d’échanger et d’élaborer des éléments stratégiques pour la structuration de la filière.Pour rappel, La Région Réunion, pilote du Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) a identifié 6 filières économiques à développer à La Réunion : le numérique, l’agroalimentaire, les énergies renouvelables, l’économie bleue, l’écotourisme et le bâti-tropical.Les travaux de structuration de filière dans le cadre du SRDEII ont démarré en 2017 avec la participation des acteurs publics et privés locaux aux différents comités.Des points d’avancement ont déjà permis :d’établir une cartographie des acteurs, des compétences et des projets territoriauxd’identifier les avantages compétitifs, les potentiels de différentiation et de croissance de la filière sur des marchés porteursA termes, l’objectif étant d’élaborer des contrats de filière, précisant notamment les objectifs en matière de création de valeur, d’emplois, d’égalité professionnelle, de responsabilité sociale des entreprises et de transition écologique ; et les interventions publiques, notamment en matière de formation, d’accompagnement, de financement, etc.

La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > 2ème Salon International Import Expo de Shanghaï: Didier Robert et Emmanuel Macron portent la voix du savoir-faire français et réunionnais L’agence d’urbanisme pour des mobilités alternatives