LA REGION REUNION La Région Réunion participe au Salon VIVATECH Le Salon VIVATECH se tient du 14 au 17 juin 2023



Viva Technology, ou VivaTech, est un rendez-vous annuel consacré à l’innovation technologique et aux start-up.

"La Réunion participe pour la première fois au salon Vivatech à Paris, le plus grand salon européen de l’écosystème de l’innovation et de la technologie. La Région y emmène une délégation de 7 startups, l’occasion unique de faire connaître aux 100.000 visiteurs attendus le savoir-faire des entreprises réunionnaises. Notre île offre un environnement particulièrement propice à l’innovation. Les startups ont la possibilité d’y travailler dans un cadre favorisant la qualité de vie, tout en étant connectées au monde entier grâce à une infrastructure Internet de pointe, et à un écosystème dynamique et collaboratif. Par ailleurs, elle possède plusieurs formations de haut niveau et dispose d’avantages financiers significatifs tels que le Crédit Impôt Recherche.

Le dynamisme du territoire n’est ainsi plus à démontrer, la récente attribution du titre de Capitale French Tech en début d’année 2023 fait de La Réunion la seule capitale de l’Outre-mer. La Réunion est donc une destination incontournable pour les startups et les investisseurs en quête de nouvelles opportunités, un terrain d’expérimentation idéal pour l’implantation d’entreprises et la réalisation de tests sur le marché.

Les portes du monde de la Tech s’ouvrent sur La Réunion et nous en sommes fiers."

Huguette BELLO

