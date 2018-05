<<< RETOUR La Réunion Positive

La Région Réunion partenaire de votre projet de formation professionnelle Arts et Culture Appel à projet "Bourses Culturelles"

La Région Réunion soutient les projets de formation professionnelle des jeunes Réunionnais désirant se former en mobilité aux métiers des arts et de la culture. Objectifs de l’aide régionale Accompagner les projets de formation relevant des métiers des arts et de la culture aux niveaux national et international Trois dispositifs Un dispositif « Formation professionnelle »

Un dispositif « Préparation au DE/CA »

Un dispositif « Parcours artistique d’excellence »



Le détail de ces dispositifs ainsi que les critères d’éligibilité sont disponibles ci-dessous.

Pour la session 2018-2019, le dossier de demande d’aide peut être retiré auprès des services de la Région :



Hôtel de Région Pierre Lagourgue

Avenue René Cassin – Moufia

97490 Sainte-Clotilde

Tél. : 02 62 92 22 72 – 02 62 92 22 96



ANTENNE EST

92, chemin Lebon - 97440 Saint-André

Tél. : 02 62 58 21 00



ANTENNE OUEST

6, route de Savannah – 2ème étage porte 201 - 97460 Saint-Paul

Tél. : 02 62 33 46 00



ANTENNE SUD

15, rue Marius et Ary Leblond - 97410 Saint-Pierre

Tél. : 02 62 96 97 10

Le dossier

dispositif «

dispositif «

dispositif «



Le dossier complet doit être déposé ou envoyé dans les antennes ou au service courrier de la Région



Hôtel de Région Pierre Lagourgue

Avenue René Cassin - Moufia – BP 67190 - 97801 Saint-Denis Cedex 9 avant le samedi 09 juin 2018 (cachet de la Poste faisant foi)



Tout dossier incomplet ou déposé après la date limite de dépôt ne sera pas instruit. Ou téléchargé ici :dispositif « Formation professionnelle dispositif « Préparation au DE/CA dispositif « Parcours artistique d’excellence Hôtel de Région Pierre LagourgueAvenue René Cassin - Moufia – BP 67190 - 97801 Saint-Denis Cedex 9 avant le samedi 09 juin 2018 (cachet de la Poste faisant foi) Accompagner les projets de formation relevant des métiers des arts et de la culture aux niveaux national et internationalUn dispositif « Formation professionnelle »Un dispositif « Préparation au DE/CA »Un dispositif « Parcours artistique d’excellence »Le détail de ces dispositifs ainsi que les critères d’éligibilité sont disponibles ci-dessous.Pour la session 2018-2019, le dossier de demande d’aide peut être retiré auprès des services de la Région :Hôtel de Région Pierre LagourgueAvenue René Cassin – Moufia97490 Sainte-ClotildeTél. : 02 62 92 22 72 – 02 62 92 22 96ANTENNE EST92, chemin Lebon - 97440 Saint-AndréTél. : 02 62 58 21 00ANTENNE OUEST6, route de Savannah – 2ème étage porte 201 - 97460 Saint-PaulTél. : 02 62 33 46 00ANTENNE SUD15, rue Marius et Ary Leblond - 97410 Saint-PierreTél. : 02 62 96 97 10 La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > L’action culturelle comme levier de développement La Réunion, terre d’entraînement