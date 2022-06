Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION La Région Réunion lance le portail numérique "Jeunes 360"





> Se connecter sur Céline SITOUZE, Vice-Présidente de la Région déléguée à l’éducation a participé ce jeudi 30 juin à la présentation et au lancement du Portail "Jeunes 360 Le 974 en aKtion" au Moca en présence de Sébastien PICCINO , Vice-président du CRIJ et Camille DAGORNE, Sous-Préfète à la cohésion sociale et à la jeunesse.Cet outil numérique déployé par la Région est destiné à devenir la porte d’entrée de l’ensemble des informations à destination des jeunes. Les Réunionnais pourront ainsi lancer leurs recherches de formations, d’aides, de logement ou encore de loisirs depuis cette plateforme unique.La collectivité, en tant cheffe de file des politiques jeunesse souhaite accompagner au mieux les jeunes et les demandeurs d’emploi dans la construction de leur parcours professionnel. A travers le site www.jeunes360.re, la Région offre une vision à 360 degrés sur l’information et entend faciliter les démarches de l’utilisateur parfois confronté à une information dispersée, surabondante ou encore obsolète.La Région s’est appuyée sur l’expertise du Centre Régional d’Information Jeunesse de la Réunion (CRIJ) Réunion pour développer techniquement l’outil et le valoriser auprès des partenaires et des jeunes.Des ateliers de co-construction ont été organisés par le CRIJ durant la création de cette plateforme afin que l’outil réponde au mieux aux attentes de chaque public concerné.Sept ateliers organisés dans différentes régions de l’île ont réuni des jeunes, des associations, des institutions et des professionnels de l’information jeunesse et d’aborder les thématiques suivantes :> Les éléments de langage proposés> Le croisement des visions, des besoins > les fonctionnalités> L’ergonomie> Les outils pour les professionnelsCet outil numérique a été initié et financé dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) Jeunesse.Comment accéder au Portail :> Se connecter sur www.jeunes360.re







