Communiqué "La Région Réunion figée dans un modèle touristique anti-écologique"

L'association citoyenne de Saint-Pierre estime que la Région est figée dans un modèle touristique anti-écologique. Par N.P - Publié le Mardi 30 Août 2022 à 17:53

Le communiqué :



La pollution sonore des survols touristiques aériens constitue une problématique de santé publique, qui de plus, dénature La Réunion.



Que ce soit au niveau de lagons, de zones habitées, de zones de nature (rivières, montagnes), le bruit répétitif et cumulatif des survols aériens les jours de beau temps, est devenu un fléau à La Réunion.



Ce fléau est désormais reconnu au niveau national, il suffit pour cela de lire



Et pourtant, voilà que nos élu(e)s de la commission permanente de la Région Réunion, continuent à se boucher les oreilles et faire l’autruche, puisque dans le cadre du FEDER,



Une société qui propose même des survols des baleines en hélico … ou du para moteur ultra-bruyant sur le lagon pour 1 passager, de la belle écologie n’est-ce pas ?



Pour la Région Réunion, il n’y aurait donc pas assez d’ULM (déjà plus de 100 sur une si petite île) ?

Par ses choix la Région Réunion poursuit, à contre-courant mondial et sans aucune prise en compte des impacts sur la population et la faune locale, la voie d’un tourisme aérien motorisé anti-écologique et nuisible sonore !



Où est la responsabilité sociale et environnementale de la Région Réunion qui dilapide l’argent des contribuables en favorisant ce type de tourisme pollueur pour les plus riches, au lieu de favoriser un modèle touristique éco-responsable ?

Il faut remarquer que c’est cette même Région, qui, par l’intermédiaire de son IRT, se félicite du



C’est clair, même si des têtes ont changé après les élections, cette Région Réunion reste bien une région figée dans le passé, celle qui se crispe tête baissée dans un modèle touristique destructeur, et qui n’a toujours pas compris la nécessité de basculer de «l’ ancien monde », vers un nouveau modèle enfin éco-responsable, bien plus profitable à la population locale et à l'environnement.



On retiendra que pour le tourisme, la Région Réunion n’a pas trouvé mieux à faire que de donner 71 549 euros d’argent public pour l’acquisition de deux ULM multi-axes de type petit avion !

Visiblement, la fin de l’abondance, c’est pas pour la Région Réunion … avec l’argent des contribuables que nous sommes !

Honteux et indigne.



C'est pour QUAND le réveil ?

Lorsque l'on sera dans le mur ?



