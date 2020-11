Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION La Région Réunion et les acteurs du Numérique ensemble pour structurer la filière Signature du Pacte Numérique

Ce vendredi 6 novembre, au Moca a eu lieu en présence du Président de Région Didier Robert et tous les acteurs du Numérique du territoire, Vincent PAYET, Président Réunion THD, Stéphane COLOMBEL, Président de Digital Réunion - Daniel MEMBRIVES, Président de Solidarnum- Didier MAZEAU, Président d’U2P Réunion - Pascal PLANTE, Vice-Président de la section services de la CPME Réunion - Nicolas MARESCHAL, Président de la commission Transformation Digitale du MEDEF de La Réunion - Frédéric MIRANVILLE, Président de l’Université de La Réunion- Myriam BOULLAY, de la CCIR et Joseph ALIDOR, de la CMAR ; la Signature du Pacte Numérique.





Forte d’un savoir-faire acquis depuis plusieurs décennies, la filière numérique réunionnaise rassemble un nombre important d’entreprises, dont la chaîne de valeur s’étend des infrastructures de télécommunication aux entreprises de service numérique. Elle contribue largement au dynamisme du territoire et à son attractivité, en favorisant le développement d’usages innovants au bénéfice de tous les Réunionnais. Le numérique a radicalement changé notre société, notre économie et notre démocratie, son champ d’application dépasse les frontières verticales technologiques pour s’infiltrer dans l’ensemble des secteurs d’activités locaux. Toutes les entreprises privées et les organisations publiques tirent parti du numérique pour devenir plus compétitives, pour développer leurs chiffres d’affaires, pour améliorer leurs processus internes et externes.



Cette véritable feuille de route, a été co-construite avec les forces vives pour LA REUNION NUMERIQUE 2023 :

➜ 5 comités de filière numérique qui ont accompagné chaque étape de la construction de la feuille de route

➜ Des ateliers thématiques pour approfondir les enjeux

➜ Une démarche agile dont le contenu évolue en continu selon les succès et les échecs

➜ et un comité s’engageant au service d’une vision de La Réunion Numérique.



Le Président de Région a tenu à saluer l’action collective qui primé pour arriver à la signature de ce contrat de filière. "C’est l’esprit dans lequel s’est construite cette feuille de route. Résultat d’une collaboration inédite entre les acteurs de cette filière, fruit de l’intelligence collective et de la richesse de nos rencontres, ce pacte numérique est l’aboutissement de deux années de travail. Il est un mode d’emploi pragmatique et actionnable pour faire émerger la Réunion numérique qu’elle mérite."



Ce pacte a pour objectif de mettre en place 60 actions autour de 5 ENJEUX FONDAMENTAUX :

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Connu pour être l’un des plus gros consommateurs d’énergie (fabrication des équipements et usages), la filière numérique locale s’engage pour une utilisation plus sobre du numérique afin de réduire son impact environnemental.



ÉTHIQUE

Les usages du numérique en termes de respect de la personne, de l’utilisation des données personnelles, de la fiabilité des informations diffusées posent autant de questions à la filière qui soutient un numérique responsable.



SÉCURITÉ

La croissance exponentielle des menaces (vols d’identité, rançongiciels, ...) pèse sur la confiance dans les échanges digi-taux entre les individus, les entreprises et les groupes sociaux. La cybersécurité est à cet égard l’un des prochains enjeux mondiaux.



SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

Privilégier les solutions dimensionnées à la taille de notre territoire réunionnais par des acteurs locaux ou nationaux est une valeur défendue par la filière dans la gestion de son contrat.



PLACE DES FEMMES

« En dix ans, le pourcentage de filles dans les filières scientifiques et techniques n’a augmenté que de deux points ». La filière veillera autant que possible à promouvoir la place des femmes dans les projets et les dynamiques sur le numérique.







