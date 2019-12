Rubrique sponsorisée La Région Réunion distinguée pour sa gouvernance partagée

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE



Didier Robert, Président de la Région Réunion, a reçu, ce mardi 3 décembre, à Paris à l’Hôtel de Lassay, le Trophée de la participation et de la concertation décerné à la Région Réunion pour la mise en place de son projet de Gouvernance Partagée et les initiatives telles que la création d’un Conseil Consultatif Citoyen et la nouvelle traduction administrative engagée pour moderniser l’institution et redonner une plus grande place aux citoyens dans la mise en oeuvre des politiques publiques.



Chaque année, l’association « Décider ensemble » et la Gazette des Communes organisent les Trophées de la participation et de la concertation pour valoriser les nouveaux modes de participation. Ces Trophées visent à soutenir et promouvoir les actions de concertation réalisées par les collectivités, les associations, les collectifs de citoyens ou encore les entreprises publiques et privées. Le jury récompense les projets en leur attribuant 1 à 4 étoiles.



La Région Réunion a ainsi reçu ce mardi 3 décembre, 3 étoiles pour la restructuration de son organigramme intégrant la création d’une DGA « Gouvernance partagée ».



« Je tiens à remercier le jury pour l’attention portée à la démarche initiée par la Région Réunion, démarche par laquelle nous transformons nos pratiques territoriales pour une inclusion progressive, permanente et certaine des citoyens dans notre démocratie. Remettre le citoyen au coeur de l’action publique, mieux expliquer et partager les choix et les orientations est essentiel » a déclaré Didier Robert.



Le Président de Région a ainsi rappelé le moment Historique que La Réunion a vécu en novembre 2018 lors de la crise des gilets jaunes et qui a, en pionnier, motivé la mise en oeuvre de ce projet de Gouvernance Partagée mais au-delà, fait évoluer les pratiques administratives, rapproché l’institution du terrain, du quotidien.



« Un moment d’une expression forte, violente, faite de colère et de ressentiments étouffés depuis de nombreuses années. Il n’y avait, selon moi, d’autres choix possibles que de changer les choses en profondeur pour plus d’égalité et de justice, de reposer clairement notre modèle et l’organisation même de nos institutions » a expliqué Didier Robert.



Pour rappel, le Président Didier Robert a proposé en novembre 2018 la création du Conseil Consultatif Citoyen (CCC). Cette instance de la démocratie participative est aujourd’hui installée (depuis Juin 2019) après des sessions de travail, d’ateliers participatifs pour en définir les contours et le rôle. Le CCC est composé de Réunionnaises et de Réunionnais tirés au sort.



À ce jour, la Région Réunion est la seule Région de France a avoir initié ce type d’instance citoyenne.



L’organigramme de la collectivité a ainsi été réorganisé afin d’intégrer la DGA Gouvernance Partagée. Il s’agit à travers cette nouvelle organisation d’apporter une réponse de la Région à la demande légitime des citoyens réunionnais d’être davantage associés dans le processus de décision publique, a fortiori lorsque cela impacte leur quotidien, en engageant la collectivité dans une démarche volontariste de transformation du mode de gouvernance.



Cette DGA dédiée à la vie démocratique, à la participation citoyenne et à la transparence, entend répondre au besoin d’échange entre la Région et les citoyens :

À travers les antennes de proximité sur toute l’île qui évoluent vers une meilleure satisfaction des besoins,

Dans les organes de concertation : le conseil consultatif citoyen, le conseil régional des Jeunes, les instances historiques CESER et CCEE,

Dans les foyers et lieux de rencontres collectives des citoyens, pour recueillir les avis sur les projets régionaux et dans les territoires pour construire ensemble,

Par la voie numérique incontournable à travers les outils adaptés de consultation et de veille en vue de modifier le cas échéant les actes et postures de la collectivité..



