La Région Réunion aux côtés des associations et des banques alimentaires

La crise sanitaire et le contexte de confinement liés à l’épidémie de Covid-19 impactent particulièrement les plus fragiles et appellent à une action rapide et exceptionnelle de la collectivité régionale.



La Région Réunion a mis en place un fonds d’urgence de 3 millions d’euros, destiné aux associations et banques alimentaires pour venir en aides aux personnes en situation de grande précarité et d’isolement.



La Région Réunion accompagne depuis plusieurs années les associations et les banques alimentaires sur le volet investissement, en priorité pour leur permettre d’acquérir du matériel : équipement de stockage, transport des denrées, camion, matériel, réfrigérateurs...



Cette aide régionale a été élargie pour répondre à la situation de crise actuelle sans précédent.



À ce titre la collectivité a débloqué une première enveloppe financière de plus d’1 million d’euros en faveur de 40 associations agrées :

➜ plus de 600 000 euros pour la mise en place de secours d’urgence et de colis alimentaires ;

➜ près de 400 000 euros pour les dépenses d’investissement (acquisition de matériel, camionnettes, réfrigérateurs...).



Lors de l’assemblée plénière du 10 avril 2020, une enveloppe supplémentaire a été actée.