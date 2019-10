La Région Réunion au 15ème Congrés des Régions de France

Dans le cadre du 15 ème Congrès des Régions de France, la Région Réunion a obtenu le Trophée de Région magazine pour la mise en place de son aide en faveur des entreprises réunionnaises. Elle a participé également aux ateliers dédiés aux problématiques que rencontrent les collectivités régionales. Dominique Fournel et Linda Lee Mow Sim tout deux représentants la Région Réunion à ce congrès ont participé aux discussions sur la problématique de la jeunesse.Ma Région agit pour moi” est le titre du 15e Congrès de Régions de France, accueilli par la Région Nouvelle-Aquitaine les 30 septembre et 1er octobre au Parc des expositions de Bordeaux-Lac.En raison de la journée de deuil national le 30 septembre en hommage au Président Jacques Chirac, le programme du premier jour du Congrès a été allégé et limité aux séances de travail. Alain Rousset a ouvert le Congrès et a saluer la mémoire du Président.Mardi matin, le Premier ministre Edouard Philippe a été l’invité d’honneur des Régions.Le 15e Congrès de Régions de France a démontré le caractère essentiel de l’échelon régional dans le cadre du nouvel acte de décentralisation annoncé par le Président de la République. Les Régions sont des collectivités qui agissent au service des citoyens, des collectivités proches des acteurs de terrain, et en même temps capables de fortifier la cohésion territoriale dont notre pays a tellement besoin.Durant deux jours, cette démonstration a été construite à partir de témoignages de citoyens, d’usagers des transports, de chefs d’entreprises, de formateurs ou d’élus de terrain. A travers ces témoignages d’ « utilisateurs » du service proposé par la Région, il a été démontré comment elle agit, innove, transforme au quotidien ses territoires.