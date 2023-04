La Région Réunion a 40 ans

Le communiqué :



40 ans se sont écoulés depuis que la Région Réunion est devenue, dans le cadre de la Décentralisation, une collectivité territoriale à part entière ( cf. Déclaration de la Présidente du 20 février 2023 ). https://40ansregionreunion.re/



Ces quatre décennies d’existence, riches d’enseignements et de réalisations, seront célébrées de façon solennelle le 28 avril 2023 à 14h 30 dans l’hémicycle du Conseil régional, en présence notamment des élus de la première assemblée et des partenaires institutionnels ( Europe, État, COI, régions..) ayant accompagné cette histoire exceptionnelle.



La Région aura ainsi l’honneur d’accueillir à l’occasion de cet évènement :

> Elisa FERREIRA, Commissaire Européenne aux Réformes et à la Cohésion ;

> Dominique FAURE, Ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales ;

> Yvette SYLLA, Ministre des Affaires Étrangères de la République de Madagascar et Présidente en exercice de la COI ;

> Younous OMARJEE, Président de la Commission du Développement Régional au Parlement Européen ;

> Carole DELGA, Présidente de l’association « Régions de France », Présidente de la Région Occitanie,

> Marie Luce PENCHARD, Vice-Présidente de la Région Guadeloupe.



Cette séance sera retransmise en direct à partir de 14 h 30 sur : w w w.regionreunion.com et sur la page Facebook de la Région Réunion.



En 40 ans, La Réunion a subi de profondes mutations et a été confrontée à des défis de taille : croissance démographique, mondialisation, mutation agricole, chômage, logement, aménagement du territoire, déplacements, crises sanitaires… Ce moment historique sera l’occasion d’effectuer une rétrospective des actions et des grands chantiers de la Région pendant neuf mandatures, au service du développement de La Réunion, proche du quotidien des Réunionnaises et Réunionnais.



Au-delà du bilan, il s’agira également d’appréhender les enjeux d’avenir pour La Réunion, petit territoire insulaire de l’océan Indien, région ultrapériphérique de l’Union Européenne, qui doit penser – et anticiper – les bons choix de développement durable pour ses générations futures.



Au cours de l’année 2023, des manifestations (publications, conférences, expositions, etc.) conjuguant passé, présent et avenir seront organisées.



Dès le 2 mai, l’exposition « Les 40 ans de la Région, 40 ans d’histoire de La Réunion », ouverte au grand public, se tiendra dans le hall de l’hôtel de Région.



L’objectif premier de ces événements est de permettre, à un large public de découvrir plus concrètement le rôle et les missions de la Région, de mesurer la diversité et l’ampleur de l’action régionale. La programmation a été élaborée dans le souci d’associer la population à cette célébration valorisant le territoire réunionnais.



Les « 40 ans de la Région Réunion » : un rendez-vous avec l’histoire, tourné vers l’avenir de notre île et les défis du monde