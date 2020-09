VOIE VÉLO RÉGIONALE

La Région Réunion Lauréate de l’Appel à Projets "Fonds Mobilités Actives - Continuités Cyclables 2020"



La Région Réunion est investie dans une politique Vélo construite avec l’ensemble des partenaires, institutionnels, associatifs. C’est dans le cadre de la recherche d’une alternative au tout-automobile que la Région aménage ainsi la Voie Vélo Régionale (VVR).



La collectivité a répondu à l’appel à projets « Fonds Mobilités Actives – Continuités Cyclables 2020 » lancé par le Ministère de la Transition Ecologique qui vise à soutenir le déploiement d’itinéraires cyclables continus dans tous les territoires.



Avec plus de 300 dossiers déposés, le projet « VVR de Saint-Paul Phase 2 » de la Région Réunion a été retenu parmi les lauréats qui bénéficieront d’une aide totale de 70 M€ de subventions afin de réaliser des projets d’aménagements cyclables.



Le projet « VVR Saint-Paul phase 2 » de la collectivité régionale présenté à l’AAP porte sur la création d’une piste cyclable de 2 160 m, portion comprise entre la sortie Bellemène de la RN1 et le giratoire Sabiani qui se trouve sur la chaussée royale (RN1A) dans la ville de Saint-Paul.



Pour rappel, une première tranche de travaux de la VVR de la ville de Saint-Paul a déjà été réalisée entre l’ouvrage d’art du cimetière Marin et la sortie Bellemène de la RN1. L’itinéraire à réaliser consiste ainsi à établir la continuité de la piste cyclable existante. D’un coût estimé de 2 117 687 € HT, il sera financé par la Région, l’État et le FEDER.



Le Président de Région remercie l’organisation et se félicite de cette distinction, une reconnaissance de la politique en faveur du développement du vélo et ses mode doux. Didier ROBERT tient à associer à ce prix les équipes de la collectivité et les partenaires.



Pour mémoire, en 2019, le projet régional « Aménagements de la VVR entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne » avait déjà été récompensé dans le cadre du 1er appel à projets « Fonds Mobilités Actives ». Projet financé également par la Région, l’État et le FEDER, le début des travaux de cet itinéraire est prévu en 2021 pour une mise en service en 2022.