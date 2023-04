La Région Réunion Autorité de Gestion du FSE + 2021-2027

LES FICHES ACTIONS



Les principales règles à connaître avant le démarrage des actions FSE+



LE GUIDE DU BÉNÉFICIAIRE



INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES



POUR DÉPOSER VOTRE DEMANDE D’AIDE



CLIQUEZ-ICI Toutes les demandes d’aide s’effectuent désormais sur le portail des aides :



LES APPELS A PROJETS / APPELS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Le programme européen REUNION FEDER-FSE+ 2021-2027 validé par la Commission Européenne le 9 novembre 2022 est téléchargeable ci-après :Le volet FSE+ de ce programme Réunion est constitué par les axes 7 et 8 dédiés au FSE+ (et consultables à partir de la page 159).Avant de déposer votre demande d’aide sur le portail régional des fonds européens, il est fortement recommandé :d’identifier la fiche action sur laquelle vous souhaitez déposer votre demande de subvention ;d’identifier l’appel à projets/l’appel à manifestation d’intérêt auquel vous souhaitez répondre (le cas échéant) ;de prendre connaissance de quelques règles génériques applicables aux projets FSE+ avant le démarrage des opérations sur le terrain et avant l’accueil des premiers participants, et de certaines dispositions à respecter dès le premier jour de réalisation de l’opération (via la présentation disponible ici) de prendre connaissance du « Guide du bénéficiaire » qui sera complété mais qui comporte déjà des informations qu’il convient de lire attentivement avant de déposer votre demande d’aide, ainsi que de divers documents type utiles pour le suivi de la mise en œuvre de l’opération (documents disponibles ci-dessous).Le respect des obligations réglementaires est importante pour l’Union Européenne, en particulier pour assurer la visibilité du FSE+ et le recueil des indicateurs.Les actions éligibles au programme intégrant les critères de sélection et permettant de disposer des informations nécessaires au dépôt des dossiers sont accessibles ci-après :Si vous n’avez pas identifié la fiche action FSE+ qui pourrait soutenir votre projet ou si vous souhaitez des informations, vous pouvez contacter la Direction FSE et Développement Humain au 02 62 81 80 62Modèle de panneau et affiche A3 - publicité FSE+ :Panneau / affiche A3 – format paysage (mise en ligne en cours)Panneau / affiche A3 – format portrait (mise en ligne en cours)Questionnaire de recueil des données à la sortie de l’opération/action des participants FSE+ (mise en ligne en cours)Ces outils seront actualisés et complétés au fur et à mesure.Le calendrier prévisionnel des AAP/AMI concerne la période avril à septembre 2023. Il sera mis à jour au mois de juin 2023.Lien utile :