La Régie des ports de plaisance du TCO accueille les navigateurs de la course World Arc au port de la pointe des galets

World Arc 2019 Port de la Pointe des galets – Photo TCO

Après le World Arc, l’arrivée de l’Oyster

L’objectif de cette course est de boucler en 15 mois le tour du monde à la voile et en famille, soit près de 26 000 miles nautiques.Pendant ce périple, les 8 voiliers du World Arc et leur équipage feront une escale de 7 jours sur l’île et seront accueillis le long du quai Forban.Cette pause est l’occasion pour ces aventuriers privés de course pendant 2 ans en raison de la crise sanitaire de revivre une expérience humaine, culturelle, mais aussi de découvrir les richesses de notre Territoire de la Côte Ouest.L’autre escale attendue au port de la pointe des galets est celle des navigateurs de l’Oyster le jeudi 10 novembre 2022. 23 bateaux de 17 à 22 mètres seront là, avec pour objectif faire un tour du monde en 2 ans.