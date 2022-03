Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La Rectrice de l’Académie, Chantale Manès-Bonnisseau en visite à l’école de l’Hermitage-les-Hauts

Ce jeudi 3 mars 2022, l’école de l’Hermitage-les-Hauts reçoit une visite bien particulière dans le bassin de vie de la Saline. De par ses résultats scolaires qui sortent du lot, la Rectrice de l’Académie, Chantale MANÈS-BONNISSEAU, accompagnée des inspecteurs de l’Académie, sont venus sur le terrain, afin de déterminer les facteurs de réussite, en compagnie de l’Adjointe aux Affaires scolaires, Nila RADAKICHENIN, du service Pôle Vie Éducative de la Ville et du directeur de l’école, Yoland ALAGAMA.



Une attention toute particulière, pour des résultats exceptionnels



C’est cette école de 99 élèves (31 maternelles et 68 élémentaires) située dans les hauts de Saint-Paul, qui a reçu une attention particulière de la part de l’Académie de La Réunion, qui s’interroge sur les facteurs de réussite des marmay.



Rencontre avec les élèves, les professeurs, le directeur d’école et le comité de parents d’élèves, cette matinée est marquée par les félicitations de la Rectrice de l’Académie, Chantale MANÈS-BONNISSEAU, agréablement surprise de la motivation et de l’esprit d’équipe des enseignants. Des parents d’élèves heureux de constater leurs enfants épanouis à l’école, un directeur qui a une confiance indéniable envers son personnel, l’écoute et la communication sont en réalité les clés de ce succès.



Pour le directeur de l’école, Yoland ALAGAMA, ” c’est un grand honneur de recevoir Madame la Rectrice et son équipe. C’est une école toujours à l’écoute des enfants et des parents. Nous misons sur la stabilité de l’équipe avec un travail intercycle. “.



Le résultat d’une collaboration fructueuse

“Dans cette petite école située en réseau d’éducation prioritaire renforcé, on a vu un partenariat gagnant avec la Ville, le Rectorat, les parents d’élèves et le personnel communal. La Ville vient en appoint à l’éducation nationale, notamment en ouvrant des classes de très petite section comme c’est le cas ici. Et on a aussi cette ouverture sur la culture régionale à travers “Un livre, un enfant” en faisant travailler des auteurs locaux, cela permet aux enfants de s’approprier des connaissances sur le territoire.” explique l’Adjointe aux Affaires scolaires, Nila RADAKICHENIN.



“Une réactivité à saluer”, félicite la Rectrice de l’Académie, Chantale MANÈS-BONNISSEAU, face à cet accompagnement exemplaire et ce travail en partenariat très soudé entre l’école, la mairie de Saint-Paul et le Rectorat.



La réussite éducative au cœur des priorités



Saint-Paul, « Ville Amie des Enfants », est fière de pouvoir contempler une telle ascension, tout ce travail et ces efforts sur le climat scolaire ont porté ses fruits. La réussite éducative au cœur des priorités, la commune applaudit tous les acteurs qui ont pris part à cette incroyable réussite.





