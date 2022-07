Courrier des lecteurs La Ravine à Malheur, bourgade oubliée par la commune de La Possession

Par Un contribuable cambriolé en colère - Publié le Lundi 18 Juillet 2022 à 10:17

En l'espace de deux mois mes propriétaires ont été cambriolés à deux reprises. Les cambriolages sont quotidiens dans ce quartier.

Pourquoi la mairie laisse faire soit par incompétence, soit par complicité des constructions nouvelles qui mettent en danger la sécurité de celles qui existent depuis des décennies?

La mairie et la Deal autorisent des constructions sur des ravines et des zones rouges qui ne peuvent être clôturées et rendent les habitations existantes cambriolables et inondables.

L'adjoint de l'urbanisme et le directeur de la deal ont assuré qu'ils verbaliseraient les infractions.Que nenni! Constat des ces infractions par les agents de la Deal a deux reprises, jamais transmises au procureur de la republique. Pourquoi?

Promesses non tenues ni par l'adjoint de la mairie, ni par la nouvelle directrice de l'urbanisme, ni par le directeur de la Deal.. Mise en demeure de la mairie, constat d'huissier, relevé topographique de géometre expert..à quoi bon? Ils laissent faire donc, je conclue qu'ils sont complices?

La maire à viré, son directeur de l'urbanisme précédent, pourquoi incompétent? corrompu?

Un immeuble interdit dans cette zone pavillonaire insalubre et inhabité réuni squatters, dealers et voleurs. Pourquoi la mairie n'interdit pas la zone de cet immeuble, chemin Lebreton? Est elle complice avec le propriétaire?

Des marchands de sommeil notoires logent des Mahorais dans des conditions indignes du genre humain. promiscuité, surpopulation, désoeuvrement, bruit, odeurs nauséabondes des poubelles débordantes, jamais fermées. La collecte se faisant une fois par semaine alors que les contribuables paient de plus en plus cher.. Où va l'argent? dans quelles poches?

Cela se passe au chemin Lebreton, Ravine à Malheur. Une verrue ce chemin si l'on peut l'appeler "chemin" La circulation se fait illégalement par "le chemin privé Pongerard" adjacent, car le chemin Lebreton est impraticable. L'urbanisme a l'air de l'ignorer et délivre des nouveaux permis de construire. La ravine à Malheur, est insalubre, victime des vols à répetition, d'incivilités par les faits de la mairie, des pouvoirs publics DEAL et des ses habitants!