La Ravine Saint-Leu se transforme en "dancefloor géant" le 11 juin

X-Man, Bamby et Jahyanai seront à La Réunion pour un concert qui sera animé par DJ John et DJ Flyweed. Titi Le Comik, Ton Cousin et Tony Boyer seront aussi présents pour assurer l'ambiance ce 11 juin à La Ravine Saint-Leu.

Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 5 Juin 2022 à 12:35