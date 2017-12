La Ravine Blanche labellisée EcoQuartier

La ville de Saint-Pierre a obtenu, ce mardi, le label EcoQuartier pour la Ravine Blanche. Olivier Naria, conseiller municipal délégué à l’urbanisme, au patrimoine urbain, au droit du sol et au SPANC, a reçu à Paris la distinction des mains du ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard.



L’opération de rénovation urbaine de ce quartier, construit dans les années 60, a débuté fin 2007. Aujourd’hui, 772 logements sociaux ont notamment été réhabilités, le nombre de commerces et de services ont augmenté de 50 % en 10 ans et un TCSP Bus traverse le quartier, s’est félicité l’élu.



Deux autres programmes urbains de la ville sont actuellement engagés dans ce processus de labellisation : l'opération de structuration de Pierrefonds Village (ZAC en cours d'étude) et l'opération de rénovation urbaine de Bois d'Olives (programme NPNRU). La signature de la Charte EcoQuartier pour ces deux quartiers devrait être adoptée ce jeudi lors du conseil municipal.