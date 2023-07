Communiqué La Randopreneur des "Entrepreneurs d’Outremer" débarque à la Réunion

Un groupe d'entrepreneurs s'est réuni à Saint-Denis à la Providence pour une randonnée spéciale organisée par "Les Entrepreneurs d'Outremer". L'événement de networking a permis aux participants de se rencontrer dans un cadre naturel inspirant et de se connecter avec d'autres porteurs de projet passionnés. Par La rédaction - Publié le Samedi 22 Juillet 2023 à 11:30

Le communiqué :



Ce vendredi 21 juillet, un groupe d’une quinzaine d’entrepreneurs s’était donné rendez-vous à Saint-Denis à la Providence pour un événement de networking un peu particulier proposé par « Les Entrepreneurs d’Outremer » : une randopreneur.



« C’est simple : on réunit un groupe de chefs d’entreprise et de porteurs de projet autour d’une randonnée », expliquent Franck HOARAU et Clément MARIANNE, les deux organisateurs. Cela permet de rencontrer du monde, dans un cadre naturel, ressourçant, inspirant, et de se dépenser par la même occasion.



Derrière l’organisation de cette randonnée, on retrouve le mouvement des entrepreneurs d’outremer, qui a vu le jour entre la Martinique et la Réunion, où vivent respectivement Franck et Clément. Depuis bientôt deux ans, ils animent, à distance, le « podcast des entrepreneurs d’outremer » qui donne chaque mois la parole à un entrepreneur ultramarin.

« Notre objectif avec le mouvement des entrepreneurs d’outremer est de favoriser la réussite entrepreneuriale dans nos territoires. Cela passe par la valorisation des initiatives, à travers notre podcast, mais le plus important reste la mise en réseau. La randonnée est une de nos solutions pour permettre à nos auditeurs de se rencontrer, en vrai. »



Après trois éditions réussies dans les Caraïbes, la randopreneur au Sentier de la Providence a offert une opportunité unique de sortir du cadre des bureaux ou de la solitude de l’entrepreneur pour se connecter avec d'autres porteurs de projet passionnés, dans un environnement naturel époustouflant. Situé au cœur de La Réunion, ce sentier emblématique est réputé pour la diversité de la flore et de la faune locale, tout en offrant des défis passionnants pour les participants. Pour cette édition placée sous le signe du patrimoine naturel, les participants ont eu la chance d’être accompagnés par Henri HOARAU, botaniste et naturaliste, qui a présenté les plantes rares et endémiques tout au long du parcours.



« Cette randopreneur est une occasion unique de combiner notre passion pour la nature et notre engagement envers la réussite entrepreneuriale. Nous croyons fermement que l'exploration de la beauté naturelle de La Réunion et des îles peut stimuler la créativité, favoriser le réseautage et inspirer les entrepreneurs à atteindre de nouveaux sommets », Franck Hoarau, cofondateur d’Entrepreneurs d’outremer.



Les participants ont apprécié, comme en témoigne Jessica POUJOIS :



"Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a quelques mois avec mon projet KARAY (application collaborative qui permet aux particuliers de partager des repas péi et 100% faits maison) et dans cette phase de construction c'est important d'échanger avec d'autres entrepreneurs, avoir leur retour d'expériences, leurs conseils et se construire un réseau. Alors l'événement Randopreneur était l'occasion idéale ! J'ai pu rencontrer divers profils, nouer des liens et tout cela dans un cadre naturel et verdoyant accompagné par un expert botaniste. Je remercie Franck et Clément pour cette initiative et j'ai déjà hâte de participer à la prochaine session."