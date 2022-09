La Rando vélo du TCO fait une halte gourmande à la Grotte du Peuplement

Une vague bleue a déferlé dans l’ouest ce dimanche 18 septembre à l’occasion de la rando vélo organisée par le Territoire de la Côte Ouest (TCO) . Plus de 200 cyclistes -amateurs et sportifs- ont parcouru une trentaine de kilomètres dans l’ouest. Cette excursion rassemblait familles, sportifs mais aussi les élu(e)s de la Ville et le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN. C’est avec bonne humeur que tous ont fait une pause gourmande à la Grotte du Peuplement à Saint-Paul. Les randonneurs ont pu profiter d’une pause ombragée, tout en se désaltérant avec un bon jus peï (jus de canne et citronnade) et en reprenant des forces avec des gâteaux lontan. Pour accompagner cette pause, des contes et des animations musicales ont ravi tous les sportifs présents, petits et grands.